Гранквист: оскорбления в адрес Дурмаза негативно отразились на сборной Швеции по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Оскорбления в адрес полузащитника сборной Швеции по футболу Джимми Дурмаза негативно отразились на атмосфере в команде. Об этом рассказал капитан сборной Швеции Андреас Гранквист.
23 июня шведские футболисты проиграли во встрече второго тура группы F команде Германии со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время. За несколько секунд до завершения игры Дурмаз нарушил правила вблизи своих ворот, что привело к штрафному, ударом с которого полузащитник немцев Тони Кроос забил победный мяч. После игры шведский футболист на своей странице в Instagram получил тысячи комментариев с угрозами смерти, некоторые из которых были расистского характера. Федерация футбола Швеции обратилась в полицию по данному поводу.
"Да, данные оскорбления негативно отразились на атмосфере в команде, но мы собрались, сделали общее заявление, стали сильнее", - сказал Гранквист.
По словам тренера шведской сборной Яна Адерссона, игроки команды осудили расистские оскорбления в адрес Дурмаза. "Недопустимы такие высказывания от высокопоставленных представителей в шведском футболе, нам удалось найти баланс, сделать совместное заявление, решили проблему мирно, в футболе нужно всегда друг друга поддерживать", - сказал Андерссон.
Дурмаз, родители которого являются выходцами из Турции, выступает за команду Швеции с 2011 года, на его счету 46 матчей и три гола. Шведская команда набрала три очка по итогам двух встреч чемпионата мира и занимает третье место в группе F. Заключительную игру на групповой стадии шведы проведут 27 июня в Екатеринбурге с командой Мексики.