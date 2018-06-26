Гранквист: оскорбления в адрес Дурмаза негативно отразились на сборной Швеции по футболу

После игры с командой Германии шведский футболист на своей странице в Instagram получил тысячи комментариев с угрозами смерти, некоторые из которых были расистского характера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Оскорбления в адрес полузащитника сборной Швеции по футболу Джимми Дурмаза негативно отразились на атмосфере в команде. Об этом рассказал капитан сборной Швеции Андреас Гранквист. 23 июня шведские футболисты проиграли во встрече второго тура группы F команде Германии со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время. За несколько секунд до завершения игры Дурмаз нарушил правила вблизи своих ворот, что привело к штрафному, ударом с которого полузащитник немцев Тони Кроос забил победный мяч. После игры шведский футболист на своей странице в Instagram получил тысячи комментариев с угрозами смерти, некоторые из которых были расистского характера. Федерация футбола Швеции обратилась в полицию по данному поводу.