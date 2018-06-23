Футболист сборной Бельгии Лукаку тренируется по индивидуальной программе

В течение 24 часов станет понятно, сможет ли форвард сыграть в матче чемпионата мира с командой Англии

В субботу во втором матче группового этапа чемпионата мира сборная Бельгии обыграла команду Туниса со счетом 5:2. Лукаку стал автором двух забитых голов. Футболист получил повреждение левой лодыжки и был заменен на 59-й минуте встречи. Во вторник сборная Бельгии провела очередную тренировку перед матчем с командой Англии на базе СК "Гучково" в Подмосковье, в занятии приняли участие 22 футболиста команды.

ДЕДОВСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку тренируется по индивидуальной программе перед матчем заключительного тура группового этапа чемпионата мира с командой Англии, передает корреспондент ТАСС.

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"Лукаку тренируется по индивидуальной программе. Состояние футболиста после полученной травмы улучшается. В течение 24 часов медицинский штаб команды проведет дополнительное обследование, после чего будут известны шансы нападающего сыграть против команды Англии на групповом этапе чемпионата мира", - сказали ТАСС в пресс-службе сборной Бельгии.

В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии в Калининграде сыграет с командой Англии, встреча пройдет 28 июня. На счету Лукаку четыре гола на чемпионате мира, он делит второе место в списке бомбардиров турнира с португальцем Криштиану Роналду, лидирует англичанин Гарри Кейн (пять голов).