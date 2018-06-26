Гранквист: матч с немцами показал, что шведы способны противостоять любой команде

По словам капитана шведской сборной, в матче против мексиканцев шведы продемонстрируют всю свою силу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции готова продемонстрировать всю свою силу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Мексики. Об этом сообщил журналистам капитан шведской команды Андреас Гранквист.

Матч заключительного тура группового этапа Швеция - Мексика пройдет 27 июня в Екатеринбурге.

"Мы отражали атаки сборной Германии 95 минут, держали их почти весь матч и поняли, что можем противостоять любой команде. К завтрашнему дню мы готовы продемонстрировать всю свою силу", - сказал Гранквист.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон подчеркнул, что команда чувствует себя комфортно. "Полагаю, завтра мы сможем сыграть на высоком уровне, как мы уже показали. У нас есть все, чтобы победить", - отметил тренер.

Он добавил, что с уважением относится к сборной Мексики. "У них мастеровитая команда с талантливыми игроками", - добавил Андерссон.

"Высокий рост шведских футболистов должен помочь при "стандартах"

Андерссон отметил, что команда восстановилась после сложно матча со сборной Германии (1:2) и провела плодотворную тренировку на "Екатеринбург-Арене". "Были два дня отдыха для тех, кто играл. Все восстановились, у нас есть план на завтрашний день. Все игроки собрались силами, мы по-умному подошли к тренировке, не предъявляли завышенных требований к тем, кто устал", - сказал Андерссон.

Он добавил, что не будет сильно менять состав команды в матче со сборной Мексики, и что у его команды есть все шансы победить в предстоящем матче.

По мнению тренера, высокий рост игроков сборной Швеции должен помочь команде в игре со стандартных положений. "Будем надеяться, что рост игроков сыграет свою роль - мы хорошо играем при "стандартах". Я убежден, что это будет очень интересная игра", - сказал Андерссон.

После двух туров в группе F лидирует сборная Мексики (6 очков), за ней располагаются команды Германии (3), Швеции (3) и Южной Кореи (0).