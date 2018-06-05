Что нужно знать о сборной Испании перед матчем с командой России

ТАСС представляет соперника россиян по игре 1/8 финала домашнего мирового первенства

Испанская команда стала победителем группы B, одержав лишь одну победу в трех матчах и пропустив пять мячей. Однако испанцы остаются претендентами на чемпионский титул — команда показывает здесь свой традиционный комбинационный футбол, обладая одной из лучших на турнире линий полузащиты.

Испанцы никогда не побеждали на чемпионатах мира команду хозяев, причем все предыдущие матчи также состоялись на решающих стадиях. В 1934 году сборная Испании в 1/4 финала в переигровке проиграла итальянцам (1:1, 0:1), в 1950 году в финальном раунде уступила бразильцам — 1:6. В 2002 году испанская сборная в 1/4 финала проиграла команде Южной Кореи Гуса Хиддинка в серии пенальти (основное и дополнительное время завершились вничью — 0:0). Сборная Испании — чемпион мира 2010 года и чемпион Европы 1964, 2008 и 2012 годов, причем к последним победам команды причастны и несколько футболистов из нынешнего состава. Хотя "золотое" поколение испанских игроков успело смениться, в строю до сих пор ветераны Андрес Иньеста, Херард Пике, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Давид Сильва, которые уже выигрывали чемпионат мира. Четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии испанцы потерпели фиаско в ранге сильнейшей команды как планеты, так и Европы, не сумев выйти из группы, а затем, уже в 1/8 финала Евро-2016, проиграли итальянцам. Новую команду было поручено построить бывшему вратарю "Барселоны" и "Реала" Хулену Лопетеги, и он задачу решил, уверенно выведя Испанию на чемпионат мира и оставив за его бортом итальянских обидчиков. Однако за день до открытия турнира в России случился скандал — Лопетеги подписал контракт с мадридским "Реалом" и был уволен из сборной. Сменил его спортивный директор Фернандо Йерро — известный в прошлом защитник, но не имеющий серьезного тренерского опыта. Практически с листа ему удалось вывести сборную Испании в плей-офф, причем с первого места, однако "Красная фурия" сумела обыграть лишь команду Ирана (1:0), сыграв вничью с португальцами (3:3) и марокканцами (2:2). В каждом матче сборная Испании доминировала на поле, показывая фирменный футбол с постоянным контролем мяча, однако моментов создавала не так много. А главной неожиданностью стала провальная игра испанцев в обороне, к тому же несколько раз подвел команду голкипер Давид де Хеа. Состав с прицелом на атаку Недостатки сборной Испании очевидны, однако в целом это команда с чемпионским потенциалом. Практически все ее футболисты выступают в топ-клубах, а защитники Дани Карвахаль, Начо и Серхио Рамос, полузащитники Иско и Марко Асенсио, а также форвард Лукас Васкес выиграли Лигу чемпионов в составе "Реала". Костяк сборной составляют футболисты "Реала", победителя Лиги Европы — другого мадридского клуба "Атлетико", а также чемпиона страны — "Барселоны".

Легионеров в сборной Испании шестеро, один из них — голкипер английского клуба "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа. Он неудачно сыграл с португальцами, но затем пару раз выручил во встрече с марокканцами. Многолетней связке центральных защитников Пике — Рамос может позавидовать любая команда, однако здесь они выступают ненадежно, особенно Рамос, который виноват в обеих мячах команды Марокко. И Пике, и Рамос сильны в игре головой, в том числе и у чужих ворот. Справа у испанцев играет Дани Карвахаль, слева — Хорди Альба, которые любят и умеют подключаться к атакам. В первом матче турнира, когда Карвахаль еще не успел набрать форму после травмы, справа в обороне сыграл универсал Начо, который начал матч с пенальти на Роналду, реализованного португальцем, но затем забил красивый гол дальним ударом. Йерро поначалу не стал менять наигранную Лопетеги схему 4–2–3–1, однако в матче с командой Ирана и Марокко испанцы действовали в одного опорного хавбека — Бускетса. При этом перед каждым матчем Йерро делал перестановки в полузащите, неизменными оставляя лишь связку Иско — Иньеста, а также Давида Сильву. 26-летний Иско блистательно провел отборочный цикл, за сборную играя даже лучше, чем за "Реал", и именно он является лидером нынешней команды. На его счету гол в ворота марокканцев, который ему организовал Иньеста. "Художественный беспорядок" в центре поля Иско и Иньеста действуют ближе к левому флангу, тогда как представляющий английский "Манчестер Сити" Сильва расположен справа. В центре поля выходили также Коке из мадридского "Атлетико" и Тьяго Алькантара из германской "Баварии", более ориентированные на отбор мяча, тогда как во встрече с иранцами в основном составе вышел Лукас Васкес — на правый фланг, тогда как Сильва сместился в центр. Пару раз неплохо вышел на замену и самый молодой игрок испанцев — Марко Асенсио, а в запасе у Йерро сидит Сауль Ньигес, мастер красивейших голов.

В целом такой "художественный беспорядок" — фирменный знак сборной Испании, однако результат он приносит пока не всегда. Всех игроков центра поля сборной Испании отличает прекрасное умение обращаться с мячом и играть в короткий пас, при этом испанцы хорошо отбирают мяч на чужой половине поля. Большую роль в действиях испанцев играет и центральный нападающий — три гола на турнире забил Диего Коста, который дважды отличился в матче с португальцами и принес победу над иранцами. Дублеров у него двое — Родриго и Яго Аспас, принесший ничью в матче с командой Марокко и первое место в группе. Коста при этом с марокканцами сыграл не лучшим образом и воротам соперника почти не угрожал. В отборочном турнире сборная Испании в десяти матчах забила 36 голов, но ярко выраженного бомбардира у нее не было — по пять раз отличились Диего Коста, Иско, Давид Сильва и не попавший на чемпионат мира Альваро Мората.

Смотрите также Самые интересные цифры и факты об участниках ЧМ-2018