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26 июня, 15:17
Что нужно знать о сборной Испании перед матчем с командой России
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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ТАСС представляет соперника россиян по игре 1/8 финала домашнего мирового первенства

Испанская команда стала победителем группы B, одержав лишь одну победу в трех матчах и пропустив пять мячей. Однако испанцы остаются претендентами на чемпионский титул — команда показывает здесь свой традиционный комбинационный футбол, обладая одной из лучших на турнире линий полузащиты.

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Испанцы никогда не побеждали на чемпионатах мира команду хозяев, причем все предыдущие матчи также состоялись на решающих стадиях. В 1934 году сборная Испании в 1/4 финала в переигровке проиграла итальянцам (1:1, 0:1), в 1950 году в финальном раунде уступила бразильцам — 1:6. В 2002 году испанская сборная в 1/4 финала проиграла команде Южной Кореи Гуса Хиддинка в серии пенальти (основное и дополнительное время завершились вничью — 0:0). 

Сборная Испании — чемпион мира 2010 года и чемпион Европы 1964, 2008 и 2012 годов, причем к последним победам команды причастны и несколько футболистов из нынешнего состава. Хотя "золотое" поколение испанских игроков успело смениться, в строю до сих пор ветераны Андрес Иньеста, Херард Пике, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Давид Сильва, которые уже выигрывали чемпионат мира.

Четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии испанцы потерпели фиаско в ранге сильнейшей команды как планеты, так и Европы, не сумев выйти из группы, а затем, уже в 1/8 финала Евро-2016, проиграли итальянцам. Новую команду было поручено построить бывшему вратарю "Барселоны" и "Реала" Хулену Лопетеги, и он задачу решил, уверенно выведя Испанию на чемпионат мира и оставив за его бортом итальянских обидчиков. Однако за день до открытия турнира в России случился скандал — Лопетеги подписал контракт с мадридским "Реалом" и был уволен из сборной. Сменил его спортивный директор Фернандо Йерро — известный в прошлом защитник, но не имеющий серьезного тренерского опыта.

Практически с листа ему удалось вывести сборную Испании в плей-офф, причем с первого места, однако "Красная фурия" сумела обыграть лишь команду Ирана (1:0), сыграв вничью с португальцами (3:3) и марокканцами (2:2). В каждом матче сборная Испании доминировала на поле, показывая фирменный футбол с постоянным контролем мяча, однако моментов создавала не так много. А главной неожиданностью стала провальная игра испанцев в обороне, к тому же несколько раз подвел команду голкипер Давид де Хеа.

Состав с прицелом на атаку

Недостатки сборной Испании очевидны, однако в целом это команда с чемпионским потенциалом. Практически все ее футболисты выступают в топ-клубах, а защитники Дани Карвахаль, Начо и Серхио Рамос, полузащитники Иско и Марко Асенсио, а также форвард Лукас Васкес выиграли Лигу чемпионов в составе "Реала". Костяк сборной составляют футболисты "Реала", победителя Лиги Европы — другого мадридского клуба "Атлетико", а также чемпиона страны — "Барселоны".

Мнение
Отставка Лопетеги — шоковая терапия для сборной Испании

Легионеров в сборной Испании шестеро, один из них — голкипер английского клуба "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа. Он неудачно сыграл с португальцами, но затем пару раз выручил во встрече с марокканцами. Многолетней связке центральных защитников Пике — Рамос может позавидовать любая команда, однако здесь они выступают ненадежно, особенно Рамос, который виноват в обеих мячах команды Марокко. И Пике, и Рамос сильны в игре головой, в том числе и у чужих ворот.

Справа у испанцев играет Дани Карвахаль, слева — Хорди Альба, которые любят и умеют подключаться к атакам. В первом матче турнира, когда Карвахаль еще не успел набрать форму после травмы, справа в обороне сыграл универсал Начо, который начал матч с пенальти на Роналду, реализованного португальцем, но затем забил красивый гол дальним ударом.  

Йерро поначалу не стал менять наигранную Лопетеги схему 4–2–3–1, однако в матче с командой Ирана и Марокко испанцы действовали в одного опорного хавбека — Бускетса. При этом перед каждым матчем Йерро делал перестановки в полузащите, неизменными оставляя лишь связку Иско — Иньеста, а также Давида Сильву. 26-летний Иско блистательно провел отборочный цикл, за сборную играя даже лучше, чем за "Реал", и именно он является лидером нынешней команды. На его счету гол в ворота марокканцев, который ему организовал Иньеста.

"Художественный беспорядок" в центре поля

Иско и Иньеста действуют ближе к левому флангу, тогда как представляющий английский "Манчестер Сити" Сильва расположен справа. В центре поля выходили также Коке из мадридского "Атлетико" и Тьяго Алькантара из германской "Баварии", более ориентированные на отбор мяча, тогда как во встрече с иранцами в основном составе вышел Лукас Васкес — на правый фланг, тогда как Сильва сместился в центр. Пару раз неплохо вышел на замену и самый молодой игрок испанцев — Марко Асенсио, а в запасе у Йерро сидит Сауль Ньигес, мастер красивейших голов.

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В целом такой "художественный беспорядок" — фирменный знак сборной Испании, однако результат он приносит пока не всегда. Всех игроков центра поля сборной Испании отличает прекрасное умение обращаться с мячом и играть в короткий пас, при этом испанцы хорошо отбирают мяч на чужой половине поля.

Большую роль в действиях испанцев играет и центральный нападающий — три гола на турнире забил Диего Коста, который дважды отличился в матче с португальцами и принес победу над иранцами. Дублеров у него двое — Родриго и Яго Аспас, принесший ничью в матче с командой Марокко и первое место в группе. Коста при этом с марокканцами сыграл не лучшим образом и воротам соперника почти не угрожал.

В отборочном турнире сборная Испании в десяти матчах забила 36 голов, но ярко выраженного бомбардира у нее не было — по пять раз отличились Диего Коста, Иско, Давид Сильва и не попавший на чемпионат мира Альваро Мората.

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Сборная Испании провела 11 матчей против команд СССР и России, проиграв лишь раз — в отборочном матче чемпионата Европы в 1971 году в Москве (1:2). У испанцев шесть побед при четырех ничьих, причем последняя встреча команд состоялась в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:3. На два гола Серхио Рамоса с пенальти дублем ответил Федор Смолов, еще по мячу на счету Алексея Миранчука и Хорди Альбы.

Памятные матчи сборные Испании и России провели на чемпионате Европы 2008 года, который стал для обеих команд очень успешным. Добравшаяся до полуфинала российская сборная дважды крупно уступила будущим чемпионам испанцам — 1:4 на групповой стадии и 0:3. Победили испанцы команду России и на Евро-2004 (1:0), а в финале чемпионата Европы 1964 года "Красная фурия" обыграла в Мадриде сборную СССР — 2:1.

Евгений Трушин

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