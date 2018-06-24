Балой: матч ЧМ между сборными Панамы и Туниса будет настоящим сражением

Капитан сборной Панамы отметил при этом, что сделает все возможное для победы своей команды на дебютном мировом первенстве

САРАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира между сборными Туниса и Панамы будет настоящим сражением для панамских футболистов. Такое мнение на пресс-конференции высказал капитан панамцев Фелипе Балой.

Сборная Панамы впервые в истории играет в финальной стадии чемпионата мира. В двух стартовых матчах панамские футболисты потерпели разгромные поражения от команд Бельгии (0:3) и Англии (1:6) и лишились шансов на выход из группы. В заключительном матче на турнире сборная Панамы сыграет с командой Туниса, которая также потеряла шансы продолжить борьбу на чемпионате мира.

"Это очень большой вызов для нас - сыграть с командой Туниса, - отметил Балой. - Они сумели дать бой бельгийцам (2:5) и выступили довольно хорошо, но мы готовимся и постараемся проявить свои лучшие качества, настроены сыграть как можно лучше в следующем матче. Тунис - довольно умелая команда. Мы попробуем просто показать интересную игру и постараемся сделать так, чтобы народ Панамы мог нами гордиться, это будет настоящее сражение".

Балой стал автором единственного забитого мяча сборной Панамы на чемпионатах мира. "Я чувствую себя хорошо после первого исторического гола за сборную Панамы на чемпионатах мира. Это очень важно, что нам удалось забить. В заключительном матче я сделаю все возможное и поведу команду за собой", - сказал футболист.

Полузащитник Хосе Луис Родригес ждет от предстоящего матча красивой и агрессивной игры. "Этот матч будет очень сложным. Нам надо выложиться на сто процентов", - отметил игрок.

Матч межу сборными Туниса и Панамы состоится 28 июня в Саранске.