Кот Ахилл предсказал победу Нигерии в матче ЧМ-2018 с Аргентиной

Животное еще ни разу не ошиблось в своих прогнозах на игры турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл, признанный одним из лучших предсказателей чемпионата мира по футболу, прогнозирует победу Нигерии в матче с Аргентиной, передает корреспондент ТАСС. Игра двух команд группы D состоится во вторник на стадионе Санкт-Петербург, для Аргентины этот матч будет решающим.

Во время очередного сеанса предсказаний в Государственном Эрмитаже он подошел к миске с кормом, стоявшей рядом с флажком Нигерии, и съел оттуда корм.

Сборной Аргентины необходима победа во встрече с нигерийцами, чтобы выйти из группы D в 1/8 финала. Набрав всего лишь одно очко, аргентинцы пока идут в группе на последнем месте, уступая сборной Исландии по разнице мячей. Три очка набрала команда Нигерии, шесть очков у хорватов, которые уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Ахилл еще ни разу не ошибся в своих прогнозах на матчи чемпионата мира. Он предсказывал результаты всех игр, которые проходили на стадионе в Санкт-Петербурге, а также матча открытия чемпионата в Москве Россия - Саудовская Аравия. Кот дважды верно предсказал победу российской сборной в играх с командами Саудовской Аравии и Египта 14 и 19 июня, победу сборной Ирана над марокканцами (1:0) 15 июня и бразильцев над сборной Коста-Рики (2:0) 22 июня.

Кот начал карьеру предсказателя в прошлом году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий. В прошлом году кот верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт- Петербурге, в том числе стартовой и финальной.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Кот Ахилл далее будет предсказывать исход финала, полуфинала и матча за третье место на чемпионате мира, которые пройдут в Петербурге 3, 10 и 14 июля.