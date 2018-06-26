Жаркая погода ожидается в городах ЧМ-2018, принимающих матчи 27 июня

В Екатеринбурге ожидается небольшой дождь, в Казани, Нижнем Новгороде и Москве - без осадков

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Жаркая погода ожидается в четырех городах ЧМ-2018 - Казани, Екатеринбурге, Москве и Нижнем Новгороде - в среду, 27 июня. Об этом ТАСС во вторник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В Казани 27 июня будет жарко - 30 градусов и без осадков. Около 30 градусов будет и в Екатеринбурге, но там ожидается небольшой дождь. В Москве в среду будет 26 - 28 градусов, погода прогнозируется солнечная. 28 градусов ожидается в Нижнем Новгороде, также без дождей", - сказала собеседница агентства.

В среду, 27 июня, матчи ЧМ-2018 пройдут в четырех городах. Команды Республики Кореи и Германии встретятся в 17:00 в Казани, матч между сборными Мексики и Швеции пройдет в Екатеринбурге в 19:00, команды Сербии и Бразилии сыграют в Москве в 21:00. Сборные Швейцарии и Коста-Рики встретятся в Нижнем Новгороде в 21:00.

Гидрометцентр будет в ежедневном режиме уведомлять спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся турниры ЧМ-2018. Информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках. Кроме того, все прогнозы также будут оперативно размещаться на сайте Росгидромета.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.