Дзюба стал самым упоминаемым игроком в соцсетях по итогам матча Уругвай - Россия

За время игры было размещено порядка 30 тыс. сообщений в социальных сетях со стадиона "Самара-Арена"

ТАСС, 26 июня. Форвард сборной России Артем Дзюба стал самым упоминаемым футболистом по итогам третьего матча группового этапа против команды Уругвая. В материале ТАСС использованы данные аналитической системы Brand Analytics. Встреча группы А между сборными России и Уругвая прошла в понедельник в Самаре и завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 0:3, счет на 10-й минуте открыл Луис Суарес, далее российский полузащитник Денис Черышев срезал мяч в свои ворота после удара Диего Лаксальта (23-я минута), третий гол записал на свой счет Эдинсон Кавани (90). Для выявления самых популярных персон были проанализированы посты в социальных сетях болельщиков на стадионе "Самара-Арена" в период с 00:00 до 23:59. По данным агентства, фамилия Дзюбы упоминалась 1992 раза. Вторым в списке популярных персон стал главный тренер сборной России Черчесов (858), третьим - Черышев (651).

© Brand Analitics График активности в социальных сетях

Автор первого гола в ворота сборной России Суарес стал четвертым (568), удаленный в первом тайме после полученной им второй желтой карточки защитник Игорь Смольников - пятым (501), Кавани - шестым (489), Игорь Акинфеев - седьмым (357), Алексей Миранчук - восьмым (306), Александр Головин - девятым (297), Марио Фернандес - 10-м (233). Всего в указанный период пользователи оставили 28950 сообщений на стадионе от 16196 авторов. Наибольшая активность отмечается в период с начала матча (17:00) и до третьего гола в ворота сборной России (около 19:00). На забитый Кавани гол и финальный свисток матча приходится максимальный пик. Среди самых популярных постов с чекином на стадионе "Самара-Арена" стали сообщения болельщиков и пресс-службы сборной России. Вторым по популярности стало сообщение, извещающее о количестве посетивших игру болельщиков.

В 10-ку самых популярных сообщений вошел пост санкт-петербургского "Зенита" после завершения первой половины матча. Счет тогда был 0:2 в пользу уругвайцев.

Болельщик Максим Исаев пошутил на тему флешмоба в поддержку сборной России "Усы надежды", запущенного перед стартом чемпионата мира, и также попал в список самых популярных постов на "Самара-Арене".