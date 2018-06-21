На первых двух встречах сборной Франции на мировом первенстве присутствовало 2-3 тыс. фанатов из этой страны

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. французских болельщиков посетят матч заключительного тура группового раунда чемпионата мира по футболу с командой Дании. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Матч группы С Дания - Франция пройдет во вторник на московском стадионе "Лужники", начало в 17:00 мск. На игре ожидается присутствие наибольшего числа французских болельщиков за весь турнир - от 5 до 8 тыс. На матчах со сборной Австралии (2:1) в Казани и командой Перу (1:0) в Екатеринбурге присутствовало 2 и 3 тыс. французских фанатов соответственно.

Сборная Франции после двух туров обеспечила себе участие в 1/8 финала турнира, команда занимает первое место в группе С. Для сохранения первой строчки подопечным Дидье Дешама достаточно не проиграть во вторник.