ФИФА заявила, что не оставит без внимания неявку Салаха на пресс-конференцию на ЧМ-2018

Футболист сборной Египта не пришел на послематчевую пресс-конференцию после матча с саудовцами, сославшись на проблемы со здоровьем

ВОЛГОГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) разберется в ситуации с неявкой Мохаммеда Салаха на пресс-конференцию после матча чемпионата мира Саудовская Аравия - Египет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Салах, признанный лучшим игроком матча, не явился на послематчевую пресс-конференцию после встречи третьего тура группового этапа, в которой египтяне проиграли со счетом 1:2, а нападающий отметился голом. Главный тренер команды Эктор Купер сообщил, что Салаху потребовалась помощь врачей.

"Мы получили информацию, что Салах не посетил пресс- конференцию, будучи признанным лучшими игроком матча. Мы разберемся в ситуации в соответствии с действующими правилами", - сказал официальный представитель ФИФА.

Согласно регламенту чемпионата мира, после каждой игры на пресс-конференции должны быть представлены главные тренеры команд и лучший футболист встречи.