Матч между мексиканцами и шведами пройдет в Екатеринбурге при тридцатиградусной жаре

Прогноз по осадкам в среду уточняется

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Швеции пройдет в Екатеринбурге при тридцатиградусной жаре, сообщила во вторник корреспонденту ТАСС главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. Матч состоится 27 июня на стадионе "Екатеринбург-Арена".

"По предварительным данным, в среду ожидается температура в районе 27-29 градусов, прогноз по осадкам уточняется. Можно сказать, что в Екатеринбург пришло лето: до конца недели дневная температура не опустится ниже плюс 20 градусов. Следовательно, 1 июня 1/8 финала ЧМ с участием сборных России и Испании болельщики смогут посмотреть в фан- зоне при хорошей погоде", - сказала Шепоренко.

Ранее сообщалось, что первая половина июня в Екатеринбурге была достаточно холодной - воздух прогревался днем до плюс 17 градусов, отклонения от климатической нормы составили 4-6 градусов.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.