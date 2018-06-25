Сборная России получила пощечину на ЧМ-2018, марокканцы и иранцы потрепали нервы фаворитам

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Матч за первое место в группе А с уругвайцами, который прошел в Самаре, обернулся для россиян первым в истории разгромным поражением на мировых первенствах - 0:3

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Двенадцатый игровой день чемпионата мира по футболу открыл решающий тур группового этапа и определил две первые пары 1/8 финала турнира. Сборная России 1 июля сыграет с командой Испании в "Лужниках", а уругвайцы встретятся с португальцами 30 июня в Сочи. В группе В иранцы остановились в шаге от сенсации, испанцы - от провала.

Сборные России и Уругвая досрочно обеспечили себе участие в плей-офф, так что встречи заключительного тура, которые начались в 17:00 мск, влияли лишь на итоговое распределение команд в группе А.

Матч за первое место, который прошел в Самаре при рекордной аудитории (41970 зрителей), обернулся для россиян первым в истории разгромным поражением на мировых первенствах - 0:3.

Команда Станислава Черчесова пропустила на 10-й минуте - вратаря и "стенку" со штрафного перехитрил Луис Суарес, а уже через 13 минут уругвайцам помог рикошет от Дениса Черышева - 2:0. На 36-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник Игорь Смольников, после чего южноамериканская команда полностью завладела игровым преимуществом. Окончательный счет на 90-й минуте установил Эдинсон Кавани, добивший мяч в ворота после удара головой Диего Година и спасения Игоря Акинфеева.

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После матча Черчесов напомнил, что "пощечина в определенный момент и в правильное время полезна". "Хотим мы или нет, эта команда [Уругвая] другого уровня, еще раз повторю, через эту игру мы подготовились к следующей", - отметил он. Вице-премьер Виталий Мутко нашел плюс в том, что команда сыграет матч 1/8 финала в "Лужниках", которые "исторически всегда были на нашей стороне".

Особым день стал для 32-летнего уругвайского вратаря Фернандо Муслеры. Голкипер провел сотый матч за сборную и 14-й на чемпионатах мира, что является национальным рекордом.

Впервые на ЧМ в 45 лет

Во втором матче в квартете А, который прошел в Волгограде в присутствии 36823 зрителей, саудовцы добыли первую победу на чемпионатах мира с 1994 года, лишив египтян возможности впервые отпраздновать успех на мировых первенствах. На мяч Мохаммеда Салаха (22-я минута) саудовцы ответили точными ударами Салмана аль-Фараджа (45-я минута, с пенальти) и Салема аль-Давсари (90+5). На 41-й минуте аль- Фарадж не реализовал пенальти, египтян выручил голкипер.

Вратарь египтян Эссам Эль-Хадари, впервые принявший участие в матче чемпионата мира, стал самым возрастным игроком в истории мировых первенств. Голкипер вышел на поле в возрасте 45 лет 161 дня, превзойдя достижение колумбийского вратаря Фарида Мондрагона, сыгравшего на турнире 2014 года в возрасте 43 лет и 3 дней.

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"Я горд тем, чего мне удалось достичь, но это стало возможным благодаря всему Египту, который поддерживал меня", - сказал после встречи Эль-Хадари, извинившись перед страной за три поражения на турнире. После игры местная футбольная федерация объявила, что не будет продлевать контракт с главным тренером Эктором Купером.

Итоговое положение в группе А: Уругвай (9 очков, разница мячей - 5:0), Россия (6, 8:4), Саудовская Аравия (3, 2:7), Египет (0, 2:6).

Разборки на последних минутах

В группе В, матчи которой стартовали в 21:00 мск, две путевки были разыграны на последних минутах, сенсацию могли сотворить иранцы. Команда Карлуша Кейруша встречалась с португальцами в Саранске (41685 зрителей), а испанцы - с не имевшими турнирной мотивации марокканцами в Калининграде (33973 зрителя).

Португальцы повели на 45-й минуте после фирменного гола от Рикарду Куарежмы - полузащитник закрутил мяч внешней стороной стопы в "девятку" с линии штрафной. На 53-й минуте португальцы могли удвоить счет после пенальти, назначенного за фол на Криштиану Роналду после просмотра эпизода с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR), однако сам форвард не смог переиграть вратаря иранцев. На 93-й минуте иранцы сравняли счет с пенальти, также назначенного с помощью VAR, точен был Карим Ансарифард. Уже на последней компенсированной минуте иранский игрок упустил прекрасную возможность для взятия ворот.

На 83-й минуте Роналду мог получить красную карточку за удар локтем соперника и пропустить из-за дисквалификации матч 1/8 финала, однако судья с помощью VAR решил предъявить нападающему желтую карточку. Назначенные в игре пенальти стали 19-м и 20-м на текущем турнире - новый рекорд мировых первенств. Ранее на трех чемпионатах мира было назначено по 18 пенальти - в 1990, 1998 и 2002 годах).

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В матче испанцев и марокканцев африканская сборная дважды выходила вперед. На 14-й минуте Халид Бутаиб воспользовался ошибкой Андреса Иньесты в центре поля и убежал один на один с вратарем, а на 81-й минуте точный удар головой удался Юссефу эн-Несери. Испанцев от вылета с турнира спасли Иско (19), который нанес точный удар после прохода и передачи того же Иньесты, а также Яго Аспас (90+1). Чтобы засчитать гол Аспаса судье потребовалось прибегнуть к помощи VAR на предмет положения вне игры.

Итоговое положение команд в группе В: Испания (5 очков, разница мячей - 6:5), Португалия (5, 5:4), Иран (4, 2:2), Марокко (1, 2:4). Испанцы опередили португальцев по второму дополнительному показателю - большему количеству забитых мячей. И иранцы, и марокканцы отметили, что покидают турнир с высоко поднятой головой.

Вне полей

День традиционно не ограничился матчами. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура поднялась на Мамаев курган в Волгограде, возложила цветы к братской могиле и оставила запись в Книге Памяти. Перед этим Самура побывала в музее "Сталинградская битва", а вечером присутствовала на матче египтян и саудовцев.

ФИФА оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины на $105 тыс. и Хорватский футбольный союз на $13 тыс. по итогам встречи команд в Нижнем Новгороде во втором туре группового этапа, которая завершилась победой европейской сборной со счетом 3:0.

Обеим организациям вменяется участие болельщиков в потасовках, бросание посторонних предметов, выкрикивание оскорбительных кричалок, а также игнорирование журналистов со стороны футболистов сборной после матча.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич опубликовала в Twitter фотографии 24 человек, которые, по ее данным, "спровоцировали ожесточенную драку между болельщиками перед матчем между Аргентиной и Хорватией". Она сообщила, что по просьбе аргентинской стороны организаторы чемпионата мира уже аннулировали их паспорта болельщиков.

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