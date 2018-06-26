Болельщики России и Ирана устроили ночной футбольный матч после игры ЧМ в Саранске

Товарищеская встреча прошла прямо у ворот фан-феста, недалеко от кафедрального собора

САРАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Болельщики стран - участниц чемпионата мира по футболу не стали расходиться после окончания встречи сборных Португалии и Ирана в Саранске. Поздней ночью они устроили товарищеский матч прямо у ворот фан-феста, недалеко от кафедрального собора, передает корреспондент ТАСС.

Сборная Португалии в понедельник сыграла вничью (1:1) с командой Ирана в матче группового этапа ЧМ на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. Португальцы прошли в плей-офф со второго места в группе, в 1/8 финала они сыграют с командой Уругвая. Команда Ирана прекратила свое выступление на ЧМ.

Португальские болельщики в большинстве своем решили отметить итоги игры в ресторанах в центре Саранска. Иранцы же предпочли прогулки по городу. До утра в парке у стадиона слышались звуки их вувузел. По словам иранского болельщика Махмуда, он расстроен, что сборная его страны не прошла в плей-офф, но горд тем, как команда играла.

Полутора десяткам болельщиков России, которая также вышла в 1/8 финала, хотя и проиграла команде Уругвая, футбольных баталий на ЧМ показалось мало. Вместе с иранцами они устроили небольшой товарищеский матч прямо на площади у входа в фан-фест. В футбол играли и на площади Тысячелетия: пожилой болельщик из России гонял мяч с детьми из Ирана, которых родители взяли на игру в Саранск.

Несмотря на то что накал эмоций на матче между сборными Португалии и Ирана был очень высок, болельщики обеих стран после матча мирно общались друг с другом, стоя у кафе и обсуждая результаты игры. Один из португальцев, с голым торсом, раскрашенным в цвета национального флага, пытался обнять проходящих мимо иранцев, большинство из которых были одеты в белые футболки. Видя, что краска на его теле еще не высохла, иранцы убегали с криками: "Нет, брат, только не это", но издали приветственно махали ему руками.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. На стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске состоится еще один матч группового этапа: сборные Панамы и Туниса встретятся 28 июня.