Сборная Португалии сыграла вничью с командой Ирана и с трудом пробилась в плей-офф ЧМ

На последних минутах матча, который прошел в Саранске, иранские футболисты имели шансы вырвать победу и оставить португальцев без плей-офф чемпионата мира

Обе команды на протяжении всего матча, который прошел в Саранске, действовали жестко и агрессивно, не жалея себя и соперника. Главному судье встречи парагвайцу Энрике Касерасу несколько раз пришлось прибегнуть к системе видеопомощи арбитрам (VAR). При этом представители обеих команд не всегда были согласны с решениями рефери.

Первую строчку заняла сборная Испании, разошедшаяся миром с марокканцами (2:2). Таким образом, в 1/8 финала португальцы сыграют с командой Уругвая, которая ранее разгромила сборную России (3:0) и заняла первое место в группе А.

САРАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу сыграла вничью с командой Ирана со счетом 1:1 в заключительном матче в группе В и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места.

Впервые прибегнуть к видеопомощи пришлось на 50-й минуте, когда в штрафной иранцев был сбит Криштиану Роналду. Благодаря помощникам судья назначил пенальти. Сам же пострадавший забить с точки не смог, великолепно сыграл иранский вратарь Алиреза Бейраванд.

За десять минут до конца встречи Роналду толкнул иранского футболиста, находившегося без мяча, главный судья при помощи видеоассистентов показал капитану португальцев желтую карточку.

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш с решением судейской бригады не согласился. "Игрок ударил локтем другого - это красная карточка. В правилах не написано, что Месси или Роналду не надо за это наказывать. Если есть VAR, то нельзя допускать человеческих ошибок, за эту систему заплатили огромные деньги", - сказал тренер.

Иного мнения по эпизоду придерживается его коллега Фернанду Сантуш. "Судья несколько раз подходил к системе, к судьям, которые являются его ассистентами. Мне надо будет пересмотреть [момент], но мне кажется, что система VAR сработала, давайте примем ее решение", - отметил Сантуш.

С помощью видео арбитр назначил и пенальти в ворота сборной Португалии в компенсированное время. Защитник Седрик Суареш сыграл рукой в своей штрафной. Карим Ансарифард пенальти реализовал.

Португальский защитник Жозе Фонте считает, что пенальти назначать не следовало. "Наш игрок находился в борьбе и смотрел на мяч. Невозможно прыгнуть, не поднимая ни одной руки, мяч в нее и попал. Считаю, что рука находилась в естественном положении, пенальти назначать не следовало", - пояснил футболист.

Нереализованный Роналду пенальти и упорство иранцев

Сантуш еще на предматчевой пресс-конференции предрекал сложную игру. Он неоднократно высказывал комплименты в адрес соперника и соотечественника Кейруша. Сантуш отмечал организацию игры иранцев и тактическую подготовку.

Встреча проходила с преимуществом португальской сборной. Иранские футболисты отдали мяч и инициативу, действовав на контратаках. По ходу первой половины игры у подопечных Кейруша было несколько неплохих атак, которые не доходили до логического конца. В конце тайма, который шел к ничьей, великолепный удар внешней стороной стопы из-за пределов штрафной в дальний угол исполнил португальский полузащитник Рикарду Куарежма - 1:0.

После нереализованного Роналду пенальти португальцы практически перестали создавать остроту у ворот иранской команды. Сборная Ирана изредка имела неплохие возможности сравнять счет. В результате иранские футболисты добились своего, они смогли отыграться при помощи пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Иранская команда могла и выиграть встречу, что означало бы выход из группы с первого места. Однако нападающий иранцев из выгодной позиции не попал в створ ворот на последней минуте матча.

"У нас был сильный соперник, - отметил Сантуш на послематчевой пресс-конференции. - Хочу поблагодарить Карлуша Кейруша (главного тренера сборной Ирана - прим. ТАСС), он хорошо поработал. Все его игроки очень организованы, хорошо работают, действуют интенсивно".

Португальцы выполнили свою задачу на игру

Футболисты сборной Португалии, выходя на игру, уже знали результат встречи между командами России и Уругвая. Победа или ничья обеспечивала португальцам выход из группы. Распределение мест во многом зависело от параллельного матча между сборными Испании и Марокко (2:2).

Португальцы в итоге заняли второе место в группе В, уступив испанцам по количеству забитых мячей. "Главное, что мы вышли в 1/8 финала, это то, что мы и хотели сделать", - подчеркнул Сантуш.