Волевая ничья с марокканцами вывела испанцев на сборную России в 1/8 финала ЧМ

Команда Испании заняла первое место в группе В, набрав 5 очков

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Испании сыграла вничью в своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Марокко. Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 2:2, по ходу матча испанцы дважды уступали. Халид Бутаиб открыл счет на 14-й минуте, но через пять минут Иско сделал счет равным. Во втором тайме на 81-й минуте Юссеф эн-Нессери вновь вывел африканскую команду вперед, но на последней минуте матча Иско, признанный лучшим игроком встречи, вновь сравнял счет. Таким образом, сборная Испании заняла первое место в группе B, набрав пять очков, в 1/8 финала испанцы сыграют с командой России. Марокканцы стали четвертыми, набрав одно очко. Вторыми в этом квартете финишировали португальцы (5 очков), которые в 1/8 финала сыграют с уругвайцами. Третье место в группе у сборной Ирана (4). Испанская сборная обошла португальскую в таблице благодаря большему количеству забитых мячей. Спорных моментов избежать не удалось Несмотря на итоговый счет, марокканцы остались недовольны результатом. Нарекание вызвали решения судьи матча Равшана Ирматова, причем как со стороны болельщиков, которые начали бросать бутылки на поле после второго гола испанцев, так и со стороны главного тренера марокканцев Эрве Ренара.

"Мы были очень расстроены, когда не был предупрежден Жерар Пике за подкат двумя ногами. Но главный вопрос, который я бы хотел задать, почему засчитали второй гол? Ведь мяч перед этим вышел за пределы поля", - сказал тренер. Нападающий марокканской команды Азиз Бухаддуз высказал уверенность, что победу в матче заслужила именно его сборная. "Я горжусь командой Марокко, я горжусь болельщиками. Мы заслужили сегодня победу", - считает футболист. Вратарь команды Яссин Буну отметил, что выступление сборной можно считать неплохим, несмотря на то, что марокканцы набрали лишь одно очко. "Мы все равно старались показать хорошую игру, так как на нас смотрели наши болельщики. Я считаю, что мы сыграли хорошо и достойно выступили на турнире", - заявил он. Испания не допустит недооценки сборной России После игры испанцев много спрашивали про плей-офф, про предстоящий матч с командой России. Как оказалось, испанцы хорошо знают предстоящего соперника. По словам нападающего Яго Аспаса российскую команду нельзя недооценивать. "Мы следили за группой А, смотрели все матчи сборной России, с которой нам предстоит сыграть, - сказал Аспас. - Знаю, что они уступили команде Уругвая, но не стоит делать серьезных выводов по этому матчу, российская сборная играла не основным составом, ведь у них получили отдых некоторые лидеры, плюс было раннее удаление. Игра со сборной России будет сложной, но мы верим в успех".