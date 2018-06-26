Марокканские болельщики как победу отметили ничью со сборной Испании в Калининграде

Десятки фанатов собрались в центре города, они поют национальные песни и танцуют под аккомпанемент барабанов

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Марокканские болельщики шумно отмечают ничью сборной своей страны в матче чемпионата мира по футболу с командой Испании, прошедшем в Калининграде в понедельник. Десятки фанатов собрались в центре города, они поют национальные песни и танцуют под аккомпанемент барабанов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч сборной Марокко с командой Испании завершился со счетом 2:2. После игры болельщики отправились со стадиона "Калининград" к главной площади города, которая с первой игры чемпионата мира стала импровизированной фан-зоной.

Марокканские болельщики с национальными флагами с удовольствием фотографируются с жителями города и позируют для фото, вместе с россиянами поют песни и скандируют футбольные кричалки. Образовались несколько импровизированных площадок, над которыми периодически звучит "Спасибо, Россия!" - так футбольные фанаты благодарят Калининград за гостеприимство.

Рядом с марроканцами - болельщики с российскими флагами, скандирующие: "Россия!". "Наша сборная проиграла, но праздник не закончился, мы верим в нашу команду", - сказал ТАСС местный житель Игорь, пришедший на площадь в компании друзей.

Праздник в городе продлится до утра. По ночным улицам гуляют группы гостей чемпионата мира из Марокко и Испании. Кто-то отправился в бары.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Встреча Испания - Марокко стала третьей игрой группового этапа чемпионата на самой западной арене ЧМ-2018 в России. Завершающей игрой в регионе станет встреча команд Англии и Бельгии 28 июня. В прошлую субботу здесь состоялся матч Швейцария - Сербия (2:1), 16 июня прошла встреча сборных Хорватии и Нигерии (2:0).