Главный тренер сборной Ирана Кейруш сообщил, что с ним планируют продлить контракт

Португальский специалист возглавил сборную Ирана в 2011 году

САРАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Федерация футбола Ирана планирует продлить контракт с главным тренером национальной сборной Карлушем Кейрушем. Об этом он сообщил на пресс- конференции после матча сборных Ирана и Португалии на групповом этапе чемпионата мира по футболу.

Сборная Португалии сыграла вничью с иранцами и встретится с уругвайцами в 1/8 финала ЧМ

Сборная Португалии в понедельник сыграла вничью с командой Ирана (1:1) на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. Иранцы не вышли в плей-офф, набрав на одно очко меньше испанцев и португальцев.

"Мне оказана честь, я получил предложение, и есть намерение продлить мой контракт", - сказал Кейруш, не уточнив деталей.

Португальский специалист возглавил сборную Ирана в 2011 году.