Кейруш остался недоволен работой VAR на матче сборных Португалии и Ирана на ЧМ

По мнению тренера, иранцы должны были пробить еще как минимум один пенальти в этой игре после эпизода с Роналду

Сборная Португалии в понедельник сыграла вничью (1:1) с командой Ирана в матче группового этапа ЧМ на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. В конце второго тайма судья Энрике Касерес обратился к системе видеопомощи арбитрам в эпизоде, когда Криштиану Роналду ударил локтем по лицу иранского футболиста, за что ему могла грозить прямая красная карточка и удаление с поля. После видеопросмотра судья показал Роналду желтую карточку.

САРАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) в эпизоде с ударом локтем, который Криштиану Роналду нанес иранскому футболисту в ходе матча Иран - Португалия в групповом этапе чемпионата мира по футболу. По его мнению, Роналду должны были показать красную, а не желтую карточку, отметил Кейруш на послематчевой пресс- конференции.

"Игрок ударил локтем другого - это красная карточка. В правилах не написано, что Месси или Роналду не надо за это наказывать. Если есть VAR, то нельзя допускать человеческих ошибок. За эту систему заплатили огромные деньги", - сказал Кейруш.

По его мнению, иранцы должны были пробить еще как минимум один пенальти в этой игре после эпизода с Роналду. "Если вы используете VAR, чтобы делать дополнительные ошибки - это не по-человечески. Пять судей сидят наверху, они что, слепые, что не видят, как он (Роналду - прим. ТАСС) ударил локтем. Желтая карточка в этой ситуации - это смешно", - добавил Кейруш.

Тем не менее, он поздравил сборную Португалии с выходом в 1/8 финала и пожелал ей выиграть чемпионат мира.

Португальцы, занявшие второе место в группе B, в первом раунде плей-офф сыграют с командой Уругвая, которая вышла в 1/8 финала с первого места в группе А. Матч пройдет 30 июня в Сочи на стадионе "Фишт".