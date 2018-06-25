Кейруш: сборная Ирана показала фантастическую игру в матче с португальцами на ЧМ

Сборная Португалии в понедельник сыграла вничью (1:1) с командой Ирана в матче группового этапа мирового первенства

Сборная Португалии в понедельник сыграла вничью (1:1) с командой Ирана в матче группового этапа ЧМ на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. Португальцы вышли из группы со второго места и сыграют в 1/8 финала с уругвайцами. Иранцы не вышли в плей-офф, набрав на одно очко меньше испанцев и португальцев.

САРАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Ирана продемонстрировала высокую дисциплину и отличную игру с точки зрения тактики в матче с командой Португалии на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Такое мнение высказал главный тренер иранцев португалец Карлуш Кейруш на послематчевой пресс-конференции.

"Сборная Ирана проявила дисциплину и, думаю, что победить должны были мы. Мы контролировали игру. С точки зрения соревновательного духа мы заслужили победу", - сказал Кейруш.

Он добавил, что гордится игрока иранской сборной и болельщиками команды, которые оказали ей поддержку на стадионе. "Это была просто фантастическая игра с тактической точки зрения, с точки зрения дисциплины. Мы останавливали португальцев, не давали им часто пройти к нашим воротам. Португальцы очень много подавали опасных угловых, они очень агрессивно играли, они не думали, что иранские игроки смогут им что-то противопоставить", - отметил главный тренер.

По словам Кейруша, иранцы смогли использовать недостатки португальцев. "Наша стратегия заключалась в том, чтобы бить по их болевым точкам, не давать пространства. Мы играли стабильно, последовательно, с холодными головами, мы нащупывали у них слабости. Во втором тайме команда Португалии была просто измождена: они нервничали, были разочарованы, я видел это в глазах португальцев, и ошибки следовали одна за другой", - добавил Кейруш.

Матч 1/8 финала турнира между сборными Уругвая и Португалии пройдет 30 июня в Сочи на стадионе "Фишт".