Эззатоллахи: cборная Ирана по футболу на ЧМ не достигла результата, которого хотела

Игроксчитает, что судьи по ходу матча с португальцами принимали решения не в пользу его команды

САРАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Ирана рассчитывали показать лучший результат на чемпионате мира в России. Об этом журналистам сообщил полузащитник иранской команды и "Ростова", выступавший в прошлом сезоне на правах аренды в пермском "Амкаре", Саид Эззатоллахи.

В понедельник сборная Ирана в заключительном матче группового этапа чемпионата мира сыграла вничью с командой Португалии со счетом 1:1 и не смогла выйти из группы. Ранее иранцы обыграли сборную Марокко (1:0) и проиграли испанцам (0:1). Испанцы и португальцы набрали по 5 очков, иранцы - 4, марокканцы - 0.

"Я очень расстроен, мы хотели другого исхода, - отметил футболист. - Набрали на одно очко меньше, чем такие сборные, как Испания и Португалия. Мы полностью отдали все, что могли, но, к сожалению, не достигли того результата, которого хотели. Надеялись на то, что после сегодняшнего матча сыграем со сборной России или Уругвая".

Эззатоллахи считает, что судьи по ходу матча с португальцами принимали решения не в пользу его команды. "Игра была очень сложная, мы надеялись победить. Были проблемы с судьями", - подчеркнул игрок.

Сборная России заняла второе место в группе и в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с командой Испании. "Я - сторонник красивого футбола. Если сборная России будет показывать хорошую игру и результат, то я буду за них рад", - заключил футболист.