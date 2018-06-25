Рамос: сборная Испании постарается улучшить свою игру к матчу 1/8 финала ЧМ с россиянами

Защитник добавил, что во время игры в групповом этапе команда Испании совершила определенные ошибки

Испанцы сыграли вничью со сборной Марокко со счетом 2:2 в матче заключительного тура группового этапа. Встреча прошла в Калининграде. В 1/8 финала испанцы сыграют со сборной России, которая уступила уругвайцам (0:3) и стала второй в своей группе.

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Испании постарается улучшить свою игру к первому матчу плей-офф чемпионата мира по футболу, который она сыграет против команды России. Об этом сообщил журналистам капитан сборной Испании Серхио Рамос.

"На групповом этапе нам пришлось не очень легко, но дальше нас ждут еще более сильные соперники. Мы будем стараться улучшать игру", - сказал Рамос.

Он добавил, что во время игры в групповом этапе команда Испании совершила определенные ошибки. "Нам удалось пройти дальше, мы думаем, что самое плохое мы уже пережили. Наступает новый этап, у нас есть авторитет, мы хотим на дальнейших стадиях показать, что мы та сборная, которой можно гордиться и восхищаться", - заключил футболист.

"Испанцы в хорошей физической форме"

Капитан испанцев также отметил, что все футболисты команды находятся в хорошей физической форме и готовы продолжать выступления на чемпионате мира по футболу в России.

"Нет, мы такие же, как раньше, мы отыграли сегодня достаточно хорошо и будем продолжать расти. Мы надеемся, что забьем много голов", - сказал Рамос, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию об ухудшении физической динамики команды.

"Все может измениться за доли секунды, вы сами видели матч, где сборная Германии забила на последней минуте компенсированного времени (с командой Швеции - 2:1 - прим. ТАСС). Этот чемпионат мира очень сложный, мы видим, что любая команда тут может одержать победу", - добавил защитник испанской команды.

По словам Рамоса, сборная Испании внесет коррективы в свою игру и "попробует показать максимум того, на что способна".

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Встреча между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".