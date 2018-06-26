Аспас: сборную России на ЧМ-2018 нельзя оценивать по матчу с командой Уругвая

Российская команда в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 уступила сборной Уругвая со счетом 0:3

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Сборную России по футболу не нужно оценивать по матчу группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая. Такое мнение журналистам высказал нападающий испанской сборной Яго Аспас.

Испанцы сыграли вничью со сборной Марокко со счетом 2:2 в матче заключительного тура группового этапа. Встреча прошла в Калининграде. В 1/8 финала испанцы сыграют со сборной России, которая уступила уругвайцам (0:3) и стала второй в своей группе.

"Мы следили за группой А, смотрели все матчи сборной России, с которой нам предстоит сыграть, - сказал Аспас. - Знаю, что они уступили команде Уругвая, но не стоит делать серьезных выводов по этому матчу - российская сборная играла не основным составом, ведь у них получили отдых некоторые лидеры. Плюс, было раннее удаление".

"Игра со сборной России будет сложной, но мы верим в успех", - добавил форвард.

Матч Испания - Россия пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".