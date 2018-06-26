Сантуш: VAR сработала на матче ЧМ Португалия - Иран, данное решение надо принять

Судья обратился к системе видеопомощи, когда капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ударил локтем по лицу иранского футболиста

САРАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) сработала при принятии судьей решения о том, показывать ли красную карточку Криштиану Роналду на матче чемпионата мира между сборными Португалии и Ирана, данное решение арбитра надо принять. Такое мнение высказал главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш на послематчевой пресс-конференции.

Сборная Португалии в понедельник сыграла вничью (1:1) с командой Ирана в матче группового этапа ЧМ на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. В конце второго тайма судья Энрике Касерес обратился к системе видеопомощи арбитрам в эпизоде, когда Криштиану Роналду ударил локтем по лицу иранского футболиста, за что ему могла грозить прямая красная карточка и удаление с поля. После видеопросмотра судья показал Роналду желтую карточку.

"Я был не очень обеспокоен этим эпизодом (с обращением судьи к VAR - прим. ТАСС), потому что судья делал то, что ему положено. Он несколько раз подходил к системе, к судьям, которые являются его ассистентами. Мне надо будет пересмотреть [момент], но мне кажется, что система VAR сработала, давайте примем ее решение", - отметил Сантуш.

Португальцы, занявшие второе место в группе B, в первом раунде плей-офф сыграют с командой Уругвая, которая вышла в 1/8 финала с первого места в группе А. Матч пройдет 30 июня в Сочи на стадионе "Фишт".