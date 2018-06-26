Португалец Фонте: матч с россиянами в 1/8 финала ЧМ не был бы проще игры с уругвайцами

Сборная Португалии в заключительном матче группового этапа сыграла вничью с командой Ирана со счетом 1:1 и заняла второе место в группе В

САРАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Сборной Португалии не было бы проще играть с командой России, чем с уругвайцами в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Такое мнение журналистам защитник португальской сборной Жозе Фонте.

Сборная Португалии в заключительном матче группового этапа сыграла вничью с командой Ирана со счетом 1:1 и заняла второе место в группе В. В 1/8 финала чемпионата мира португальцы сыграют с уругвайцами. В случае победы над иранцами сборная Португалии на первой стадии плей-офф предстояла бы встреча с российской командой.

"Если бы играли со сборной России, ее бы поддерживали переполненные трибуны, - отметил Фонте. - Сборная России - хорошая команда, то, что она сегодня крупно проиграла (0:3 уругвайцам - прим. ТАСС), ни о чем не говорит, у них было много изменений в составе. Самое главное, что мы вышли в следующую стадию, в концовке мы чуть не проиграли матч, очень много хороших команд, которые поедут домой уже после групповой стадии. Мы смотрим вперед, у нас осталось еще четыре игры".

В матче со сборной Ирана Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти в начале второго тайма. "У нас были возможности забить, мы должны были решать судьбу матча раньше. Роналду много раз нас выручал, он имел право на ошибку. Пусть лучше забьет в следующей игре", - подытожил Фонте.

Матч между сборными Уругвая и Португалии состоится 30 июня в Сочи. Россияне сыграют с испанцами 1 июля в Москве ("Лужники").