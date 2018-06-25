Футболист сборной Марокко Буну отметил высокое качество стадионов и прекрасные города в РФ

Игрок отметил, что игра с испанцами была важна для футболистов его команды, даже несмотря на то, что марокканцы уже не могли претендовать на выход из группы

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Марокко Яссин Буну считает, что в России подготовили отличные стадионы к чемпионату мира по футболу. Об этом он рассказал ТАСС после окончания матча между марокканской командой и сборной Испании в Калининграде.

Испанцы сыграли вничью со сборной Марокко со счетом 2:2 в матче заключительного тура группового этапа. Марокканская команда заняла последнее место в группе B и покидает чемпионат.

"В России очень хорошие стадионы, дружелюбные люди и очень красивые города. Больше всего мне понравились Москва и Санкт-Петербург", - сказал он.

Буну отметил, что игра с испанцами была важна для футболистов его команды, даже несмотря на то, что марокканцы уже не могли претендовать на выход из группы. "Мы все равно старались показать хорошую игру, так как на нас смотрели наши болельщики. Я считаю, что мы сыграли хорошо", - добавил вратарь.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.