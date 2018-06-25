Сантуш: сборная Ирана оказалась сильным соперником для португальцев в матче ЧМ

Сборная Португалии в понедельник сыграла вничью (1:1) с командой Ирана в матче группового этапа чемпионата мира по футболу

САРАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш отметил, что иранцы оказались сильным соперником его команды на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции.

Сборная Португалии в понедельник сыграла вничью (1:1) с командой Ирана в матче группового этапа ЧМ на стадионе "Мордовия-Арена". На 45-й минуте гол забил форвард португальцев Рикарду Куарежма. В добавленное ко второму тайму время пенальти реализовал нападающий иранцев Карим Ансарифард.

"Главное, что мы вышли в 1/8 финала, это то, что мы и хотели сделать. У нас был сильный соперник. Хочу поблагодарить Карлуша Кейруша (главного тренера сборной Ирана - прим. ТАСС), он хорошо поработал. Все его игроки очень организованы, хорошо работают, действуют интенсивно", - отметил Сантуш.

По его словам, сборная Португалии играла очень хорошо до момента нереализованного пенальти во втором тайме, который пробил Криштиану Роналду. "Был момент, когда игра выровнялась, борьба стала вязкой, проявлялась даже агрессия на поле. У иранцев не всегда были возможности, но когда они появились, то нам забили гол", - добавил Сантуш.

Португальцы, занявшие второе место в группе B, сыграют с командой Уругвая в первом раунде плей-офф, которая вышла в 1/8 финала с первого места в группе А. Матч пройдет 30 июня в Сочи на стадионе "Фишт".