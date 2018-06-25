Игрок Бухаддуз: матч ЧМ-2018 против испанцев был важным для всех болельщиков Марокко

Испанцы сыграли вничью со сборной Марокко со счетом 2:2 в матче заключительного тура группового этапа

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Игра команды Марокко против сборной Испании на заключительном для них матче группового этапа чемпионата мира по футболу, которая прошла в понедельник в Калининграде, была важна как для марокканских футболистов, так и для болельщиков из этой страны, несмотря на то, что встреча уже ничего не решала в турниром раскладе. Такое мнение высказал нападающий марокканской команды Азиз Бухаддуз.

Испанцы сыграли вничью со сборной Марокко со счетом 2:2 в матче заключительного тура группового этапа. Для сборной Марокко, которая находилась на последнем месте в группе, игра не имела принципиального значения - команда независимо от исхода матча покидает чемпионат.

"Мы хорошо сыграли против Испании и показали достойный футбол. Эта игра была важна как для нас, так и для болельщиков, которые поддерживали нас сегодня", - сказал Бухаддуз журналистам после матча.

По его мнению, команда Марокко сегодня сыграла лучше, чем предыдущие игры в рамках группового этапа. "Я горжусь командой Марокко, я горжусь болельщиками. Спасибо", - заключил футболист.