Сборная России по футболу прилетела в Москву после матча ЧМ с уругвайцами в Самаре

В 1/8 финала российская команда сыграет с испанцами 1 июля в Москве на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сборная России прилетела в Москву после заключительного матча группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Уругвая, который прошел в Самаре 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Россияне проиграли южноамериканцам со счетом 0:3. В 1/8 финала сборная России сыграет с командой Испании 1 июля в Москве на стадионе "Лужники" (начало - в 17:00 мск), уругвайцы встретятся с португальцами 30 июня в Сочи.

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