Йерро: сборная Испании обладает достаточной информацией о команде РФ перед плей-офф ЧМ

В 1/8 финала испанцы сыграют со сборной России 1 июля в Москве на стадионе "Лужники"

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу обладает достаточной информацией о команде России перед игрой 1/8 финала чемпионата мира. Об этом журналистам заявил главный тренер испанской команды Фернандо Йерро.

Испанцы сыграли вничью со сборной Марокко со счетом 2:2 в матче заключительного тура группового этапа. Встреча прошла в Калининграде. В 1/8 финала испанцы сыграют со сборной России, которая уступила уругвайцам (0:3) и стала второй в своей группе. Встреча между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".

"Мы не думали о том, с кем играть в плей-офф, мы просто хотели занять первое место, - сказал Йерро. - Следующий матч будет сложным, и нам надо быть серьезнее. Мы будем играть с командой-хозяйкой чемпионата, с командой, за которую будет болеть большинство болельщиков на стадионе".

"Я видел все три игры сборной России, и поражение от уругвайцев сегодня. У нас достаточно информации о сопернике, так что время для подготовки есть", - добавил тренер.

В турнирной таблице группы B сборная Испании заняла первое место, набрав пять очков, марокканцы с одним очком стали четвертыми. Вторыми финишировали португальцы (5 очков). Третьими стали иранцы (4).

"У нас была сложная группа, в которой было сложно играть с каждым соперником. Мы пропустили пять голов в трех матчах - это плохо и много, так что нам есть над чем работать, чтобы подготовиться к плей-офф", - добавил тренер.