Сборная Аргентины сыграет с командой Нигерии на чемпионате мира по футболу

Ситуация в группе D запутана до предела, однако в любом случае сборная Аргентины сохраняет неплохие шансы на продолжение борьбы на турнире, несмотря на разгромное поражение от хорватов

ТАСС, 26 июня. Двумя матчами в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону во вторник на чемпионате мира по футболу завершится турнир в группе D. Сборной Аргентины необходима только победа во встрече с нигерийцами, тогда как хорваты сыграют с исландцами. В 21:00 мск на стадионе "Санкт-Петербург" сборная Аргентины проведет "матч жизни" против соперников из Нигерии, в котором только победа позволит Лионелю Месси и партнерам рассчитывать на выход в 1/8 финала. Набрав всего лишь одно очко, аргентинцы пока идут в группе на последнем месте, уступая сборной Исландии по разнице мячей. Три очка набрала команда Нигерии, шесть очков у хорватов, которые уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Судьба сборной Аргентины также зависит от результата в параллельном матче на "Ростов-Арене". Южноамериканцы займут второе место в случае собственной победы и потери очков исландцами, либо если сумеют выиграть с более крупным счетом, чем северяне. Нигерийскую команду может не устроить ничья, если исландцы обыграют хорватов в два мяча или более. При этом сборная Нигерии сохраняет шансы даже на первое место, но для этого ей необходимо разгромить аргентинцев и дождаться крупного поражения команды Хорватии. Ситуация в группе запутана до предела, однако в любом случае сборная Аргентины сохраняет неплохие шансы на продолжение борьбы на турнире, несмотря на разгромное поражение от хорватов (0:3). Помогли сборной Аргентины нигерийские футболисты, которые обыграли исландцев со счетом 2:0 благодаря голу Ахмеда Мусы, завершавшего сезон в ЦСКА. Муса находится в отличной форме и будет главной угрозой аргентинским воротам, к тому же южноамериканцам он дважды забил на чемпионате мира 2014 года. Тогда сборная Аргентины одержала победу со счетом 3:2, причем обе команды в итоге вышли из группы. Сампаоли вновь перетасует состав В Аргентине же продолжают надеяться на гений Месси, который не лучшим образом сыграл в стартовой игре с исландцами (1:1), не реализовав пенальти, а матч с хорватами и вовсе провалил. При этом у наставника аргентинцев Хорхе Сампаоли, похоже, нет другого плана в атаке, кроме как играть через своего лидера, да и обстановка в команде оставляет желать лучшего. Впрочем, Сампаоли вновь сделает перестановки в составе, куда должны вернуться Маркос Рохо и Анхель Ди Мария, а также выйти Гонсало Игуаин и Эвер Банега. Место в воротах должен занять Франко Армани из клуба "Ривер Плейт", которого ждали в основном составе еще в первой игре с исландцами, однако Сампаоли предпочел 36-ветерана Вильфредо Кабальеро, у которого в последнее время не было игровой практики. Именно с его грубейшей ошибки начался разгром в матче с хорватами.

Наставник аргентинцев отметил, что в таком важном матче ставку надо делать прежде всего на опыт. Вместе с самым опытным игроком команды Хавьером Маскерано Сампаоли попытался сгладить углы, призвав всю аргентинскую нацию сплотиться вместе с командой. "Уверен, с завтрашнего дня будет писаться новая история сборной Аргентины. Нам нужно выиграть пять финалов подряд, завтра - первый", - заявил Сампаоли. Чтобы поддержать Месси, которому в воскресенье исполнился 31 год, в Санкт-Петербург прилетела его семья - жена Антонелла с тремя детьми Тьяго, Матео и Чиро. Главным арбитром матча назначен Джюнейт Чакыр из Турции. Исландские надежды В 21:00 мск пройдет матч на "Ростов-Арене" между командами Исландии и Хорватии. Ничья оставляет за сборной Хорватии первое место, тогда как исландцам необходима только победа, причем даже она не гарантирует вторую строчку, все будет зависеть от результата параллельной игры. Наставник сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон заявил, что постарается всячески оградить своих игроков от информации из Санкт-Петербурга. Хотя хорватская команда в стартовых матчах показала яркий футбол, исландцы не оставляют надежд на победу. Многое в этом матче будет зависеть от кадровых решений наставника сборной Хорватии Златко Далича, который может приберечь ведущих игроков, при этом защитники Шиме Врсалько и Ведран Чорлука, полузащитники Марцело Брозович и Иван Ракитич, а также форвард Марио Манджукич имеют желтые карточки и рискуют пропустить игру 1/8 финала.

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