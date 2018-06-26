Сборная Франции встретится с командой Дании в матче чемпионата мира по футболу

Перед заключительными матчами группы сборная Франции, набрав 6 очков, уже гарантировала себе выход в 1/8 финала

ТАСС, 26 июня. Два матча в Сочи и Москве будут сыграны во вторник в группе С на чемпионате мира по футболу. На сочинской арене "Фишт" встретятся команды Австралии и Перу, тогда как в столичных "Лужниках" сыграют сборные Дании и Франции.

Перед заключительными матчами группы сборная Франции, набрав 6 очков, уже гарантировала себе выход в 1/8 финала, даже в случае ничьей с датчанами она сохранит первое место. Сборной Дании (4) ничья позволит остаться на второй строчке, тогда как австралийцам (1 очко) путевку в плей-офф принесет лишь собственная победа и поражение датчан. Наконец, проигравшие два матча перуанцы уже лишились всех шансов на выход в 1/8 финала.

Оба матча группы С начнутся в 17:00 мск. Команда Франции, обыграв на старте австралийцев (2:1) и перуанцев (1:0), яркого футбола не показала, однако класса французских игроков хватило для досрочного выхода в плей- офф. В заключительном матче команду Дидье Дешама вполне устроит и ничья, при этом с таким результатом наверняка будут согласны и датчане, которые пока играют в очень прагматичный футбол. Он принес скандинавам минимальную победу над соперниками из Перу (1:0) и ничью с австралийцами (1:1), которые до последних минут старались вырвать победу.

Заглядывая уже в плей-офф, Дидье Дешам объявил, что проведет ротацию состава, предоставив отдых своим лидерам. "Мы хотим быть в группе первыми. Но нужно учитывать и другие факторы, кто-то играл слишком много, у других уже есть желтые карточки. Потом у меня уже не будет возможности поберечь ведущих игроков", - заявил тренер.

По данным французской прессы, останутся в запасе голкипер Уго Льорис, защитники Бенжамен Павар и Самюэль Умтити, а также форвард Килиан Мбаппе. Блез Матюиди, Поль Погба и Корентен Толиссо не сыграют, потому что имеют предупреждения и рискуют заработать дисквалификацию на матч 1/8 финала.

Дания осталась без Поульсена

Наставник сборной Дании Оге Харейде вряд ли станет менять концепцию игры своей команды, которая основана на контратаках, организуемых главной звездой сборной Дании Кристианом Эриксеном.

В двух матчах в ворота сборной Дании было назначено два пенальти, причем оба раза неаккуратно в своей штрафной сыграл нападающий Юссуф Поульсен. При этом за свои фолы он получил два предупреждения и с командой Франции не сыграет.

"Знаю, что одного очка нам будет достаточно, но ничьей довольствоваться нельзя, нужно заставить игроков поверить в возможность победы, иначе они будут пассивными. Поэтому мы можем изменить схему игры, мы не можем оставлять столько свободного места, сколько в матче с австралийцами (1:1). Французы очень хорошо играют на контратаках, так что мы должны усилить защиту", - сказал Харейде.

Победитель группы С сыграет в 1/8 финала со второй командой группы D, которая определится позднее во вторник. Соперником могут стать сборные Нигерии, Аргентины или Исландии. С минимальной долей вероятности второе место займут хорваты, которые имеют отличные шансы выиграть группу D и сыграть в 1/8 финала со второй командой группы С.

На матче будет работать судейская бригада во главе с Сандро Мейрой Риччи из Бразилии.

Дебют бригады Карасева

На матч в Сочи между сборными Австралии и Перу назначена российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, которому на линиях будут помогать Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Карасев получил первое назначение на турнире.

Судьба австралийцев, впрочем, не зависит только от них, необходимо еще болеть и за сборную Франции. Австралийцы на турнире забили два мяча - и оба с пенальти, назначенных за нелепую игру рукой соперников в своей штрафной. Хотя в старании австралийским футболистам не отказать, пока они играют слишком прямолинейно, в основном при помощи фланговых навесов.

В стартовых матчах на поле не выходил 38-летний ветеран Тим Кэйхилл, который забивал за австралийцев на трех чемпионатах мира. В центре нападения главный тренер Берт ван Марвейк предпочитал Эндрю Наббута, который получил травму плеча в матче с датчанами. Так что наставник австралийцев будет выбирать между ветераном и 19-летним Даниэлем Арзани - самым молодым участником чемпионата мира.

По словам ван Марвейка, он не верит, что команды Франции и Дании сыграют "дружественную ничью". Тренер заявил, что в воротах вновь будет играть Мэттью Райан, поддержать которого из Австралии приехали 27 родственников.

Перу - без Фарфана

Сборная Перу, показавшая в целом атакующий футбол, потерпела два минимальных поражения без забитых мячей. С реализацией моментов у подопечных Рикардо Гареки серьезные проблемы. К тому же на тренировке получил сотрясение мозга форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан, который в последнем для сборной Перу матче на турнире уже не сыграет. Пропустит игру и центральный защитник Альберто Родригес, травмировавшийся во встрече с французами.

Гареке накануне игры пришлось отвечать на вопросы, связанные с его будущим. Появилась информация, что он может возглавить родную сборную Аргентины. 60-летний специалист заявил, что об этом можно говорить лишь после игры с австралийцами, учитывая, что он имеет на руках и предложение продлить контракт с перуанцами.