Гости ЧМ в регионах смогут 26 июня посетить музеи, театры и музыкальные вечера

В Самаре откроется выставка работ сенегальского фотографа, в Петербурге пройдет вечер карильонной музыки на фоне Петропавловской крепости

ТАСС, 26 июня. Жители и гости городов-организаторов чемпионата мира по футболу в России во вторник смогут посетить концерт пианиста Дениса Мацуева, потанцевать под музыку знаменитых диджеев, посмотреть фильм об исполнении большой футбольной мечты. Обширную культурную программу предлагают музеи и театры.

Артисты из Сочи, где во вторник пройдет последний для курорта матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Перу, разучили одну из перуанских народных песен, которую исполнят для болельщиков. Те, кто не попал на стадион "Фишт", смогут посмотреть игру на площадке фан-феста в Южном моле морского порта. В день матча там выступят Джоззи, GiwMik, Кравц и "Рекорд Оркестр", праздничный день завершит DJ Martinez.

Около футбола

В Саранске после матча сборных Ирана и Португалии болельщикам предлагают попробовать себя в национальных ремеслах в этнографическом музее под открытым небом "Этно-кудо". Музей расположен в селе Подлесная Тавла, которое знаменито своими деревянными игрушками.

"Мы предлагаем туристам маршрут "Зов торамы" (торама - мордовский духовой инструмент). Для них мы проводим обряд встречи гостей, показываем скульптурный парк и традиционные мордовские избы. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по резьбе по дереву, а дети - принять участие в народных играх", - рассказал ТАСС директор музея Петр Рябов.

Гостей Калининграда приглашают в музей янтаря, где открывается выставка работ художника-реставратора высшей категории по янтарю Александра Крылова, участвовавшего в воссоздании исчезнувший во время Второй мировой войны Янтарной комнаты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, в экспозицию включен цикл икон Крылова в технике флорентийской мозаики с использованием янтаря, дерева, кости и фольги. Также на выставке представят скульптурные портреты Александра Невского и Леонардо да Винчи из янтаря.

Те, кто приехал в Волгоград, могут посетить музей-заповедник XVIII века "Старая Сарепта", состоящий из 26 зданий. Под каждым из зданий выставочной площадки находится подземный ход.

"Когда-то они все были соединены общим ходом, который выходил за пределы немецкой колонии на случай экстренной эвакуации. Вот по этим подземельям мы и организуем экскурсии для гостей ЧМ, причем есть у нас и свое "кентервильское привидение" - якобы по подземельям бродит рыцарь в железных латах. Мы даже на путеводителе по музею, изданном специально перед ЧМ на английском языке, изобразили привидение - правда, там оно у нас не в рыцарских доспехах, а привычных белых одеждах, которое сидит на крыше музея и улыбается", - пояснил в беседе с ТАСС директор музея-заповедника Сергей Баженов.

В объединенном музее писателей Урала в Екатеринбурге болельщиков ждут на выставке "Около футбола". "Мы решили рассказать гостям, как менялись образы футбола в литературе, и проследить отношение к этой игре от начала прошлого века до наших дней. Посетителей познакомят со стихами известных поэтов об этой игре, о футболе писали Осип Мандельштам, Валерий Брюсов, Владимир Высоцкий и многие другие", - отметили в музее.

"Теранга" по-русски

В Самаре во вторник открывается выставка работ сенегальского фотографа Альуна Эндиая "Сенегал - страна Теранги", приуроченная к матчу Сенегал - Колумбия, который пройдет на стадионе "Самара Арена" 28 июня. В культуре Сенегала существует понятие "Теранга", что на языке этнической группы "волоф" означает "гостеприимство". Это явление находит свое отражение и в том, как люди приветствуют вас в этой стране, как организуют трапезы, принимают гостей в своем доме. Название футбольной команды Сенегала также связывают с этим понятием - футболистов называют "Львы Теранги".

Во дворе самарского Музея модерна состоится показ фильма "Как лев" режиссера Саммюэля Колларде. Фильм рассказывает о 15-летнем жителе деревни и в Сенегале, мечтающем стать профессиональным футболистом и отправляющемся для этого в Париж.

Театры Казани, которые специально для ЧМ-2018 продлили свой сезон, также представят для жителей и гостей города насыщенную программу. Так в Татарском государственном театре оперы и балета в рамках международного фестиваля "Шаляпин. Нуриев. Казань" во вторник представят балет "Баядерка". В Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В. И. Качалова можно будет посмотреть спектакль "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя.

В Санкт-Петербурге пройдет вечер карильонной музыки на фоне Петропавловской крепости. На Соборной площади перед публикой в рамках XVII ежегодного фестиваля "Музыка над городом" выступит музыкант из Белгорода Тимур Халлиулин. Он сыграет на современном карильоне, расположенном на колокольне Петропавловского собора. Инструмент, установленный в 2001 году, состоит из 51 колокола и звучит в диапазоне четырех октав, на нем исполняются любые музыкальные произведения - от фуг Баха до современных джазовых импровизаций и фольклорной музыки.

В Екатеринбурге в этот же день состоится концерт народного артиста России, пианиста и посла чемпионата мира по футболу Дениса Мацуева.