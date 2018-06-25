Иско: сборная России является опасным соперником в плей-офф ЧМ для команды Испании

Испанцы сыграли вничью со сборной Марокко со счетом 2:2 в матче заключительного тура группового этапа

Испанцы сыграли вничью со сборной Марокко со счетом 2:2 в матче заключительного тура группового этапа. Встреча прошла в Калининграде. В 1/8 финала испанцы сыграют со сборной России, которая уступила уругвайцам (0:3) и стала второй в своей группе.

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Сборная России способна показать хороший футбол и является опасным соперником в плей-офф чемпионата мира для команды Испании. Об этом журналистам заявил испанский полузащитник Иско.

Команда Испании - соперник сборной России по 1/8 финала чемпионата мира по футболу

"Вне всяких сомнений матч против сборной России будет очень сложным. Это страна-хозяйка, за которую будет болеть весь стадион, - сказал Иско. - Несмотря на поражение от сборной Уругвая, российская команда выступила хорошо на групповом этапе".

"Российская команда может сыграть прекрасный матч. Так что наша задача - совершить как можно меньше ошибок и выиграть", - добавил полузащитник.

Испанцы идут к своей цели

В турнирной таблице группы B сборная Испании заняла первое место, набрав пять очков, марокканцы с одним очком стали четвертыми. Вторыми финишировали португальцы (5 очков). Третьими стали иранцы (4).

"Я рад, что мы заняли первое место в группе. Мы, конечно, надеялись, что легче выйдем в плей-офф, но первый шаг к нашей цели мы сделали", - сказал Иско.

Встреча между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".