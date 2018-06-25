Куарежма: сборную Португалии ждет непростая игра с уругвайцами в 1/8 финала ЧМ

Матч 1/8 финала ЧМ между сборными Уругвая и Португалии пройдет 30 июня в Сочи на стадионе "Фишт"

САРАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Команде Португалии необходимо восстановиться после матча со сборной Ирана, чтобы достойно сыграть с уругвайцами в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, потому что сборная Уругвая - очень сильная команда. Такое мнение высказал форвард португальцев Рикарду Куарежма, ставший лучшим игроком встречи с иранцами, которая прошла в понедельник в Саранске.

Сборная Португалии в понедельник сыграла вничью (1:1) с командой Ирана в матче группового этапа ЧМ на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. В первом раунде плей-офф португальцы, занявшие второе место в группе B, сыграют с командой Уругвая, которая вышла в 1/8 финала с первого места в группе А.