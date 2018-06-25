Тренер: второй гол испанцев в ворота сборной Марокко на ЧМ не должен был быть засчитан

Марокканцы сыграли вничью с испанцами со счетом 2:2

Марокканцы сыграли вничью с испанцами со счетом 2:2. Встреча прошла в Калининграде. В турнирной таблице группы B сборная Испании заняла первое место, набрав пять очков, марокканцы с одним очком стали четвертыми.

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Второй гол сборной Испании в ворота команды Марокко в матче чемпионата мира по футболу не должен был быть засчитан. Об этом журналистам заявил главный тренер африканской сборной Эрве Ренар.

"Что касается большого количества предупреждений в этой игре, то, думаю, некоторые мы действительно заслужили, некоторые - нет, но мы были очень расстроены, когда не был предупрежден Пике за подкат двумя ногами, - сказал Ренар. - Но вопрос, который я бы хотел задать, почему засчитали второй гол? Ведь мяч перед этим вышел за пределы поля. При этом мы не оспариваем факт отсутствия офсайда".

"Мы хотели и могли победить испанскую сборную. Нам было тяжело, ведь мы играли против команды, в которой собраны игроки "Реала" и "Барселоны". Мы отдали все силы и заработали неоценимый опыт, сыграв с лучшими командами мира - Испанией и Португалией", - добавил тренер.

В 1/8 финала испанцы сыграют с россиянами. Матч пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".