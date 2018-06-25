Команда Испании - соперник сборной России по 1/8 финала чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) была основана в 1913 году, впервые на чемпионатах мира сборная страны сыграла в 1934 году в Италии. Лучшего для себя результата испанская сборная добилась в 2010 году, выиграв золотые медали. В текущем рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) команда занимает десятое место.
Испанская сборная приняла участие в 14 чемпионатах мира, однако четыре года назад в Бразилии в статусе действующего победителя не смогла выйти из группы, заняв третье место вслед за командами Нидерландов и Чили. Самую крупную победу в матчах чемпионатов мира испанцы одержали в 1998 году, обыграв на групповом этапе команду Болгарии со счетом 6:1.
Лидером по числу сыгранных за сборную Испании матчей является ее бывший вратарь Икер Касильяс (167 матчей, 17 - на чемпионатах мира). Из действующих игроков лидером по количеству игр является защитник Серхио Рамос - 154 (16 - на чемпионатах мира). Лучший бомбардир команды за всю ее историю - Давид Вилья (59 голов в 98 матчах), из действующих футболистов - Давид Силва (35 голов в 123 матчах).
С испанцами сборные СССР и России сыграли 11 матчей, в которых только однажды смогли одержать победу, проиграв шесть встреч, еще четыре матча завершились вничью. До этого команды встретились в полуфинале чемпионата Европы 2008 года, в котором испанцы одержали победу со счетом 3:0. Единственная победа над испанцами была одержана советскими футболистами 30 мая 1971 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы (2:1). В последнем матче между сборными России и Испании была зафиксирована ничья, товарищеская встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:3.
Сборную Испании возглавляет 50-летний Фернандо Йерро, который был назначен на пост главного тренера за день до старта чемпионата мира в России. Во главе сборной он сменил Хулена Лопетеги, который проработал с командой два года и был уволен вскоре после объявления о заключении им контракта с мадридским "Реалом" по окончании первенства планеты. Йерро, который в прошлом являлся капитаном "Реала" и сборной Испании, до назначения только год работал в роли главного тренера - в клубе "Овьедо".
Нынешний чемпионат испанцы начали с ничьей с португальцами (3:3), затем обыграли сборную Ирана (1:0), а в третьем матче с командой Марокко (2:2) ушли от поражения в добавленное ко второму тайму время. Эти результаты позволили испанцам занять первое место в группе B. Матч 1/8 финала между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 17:00 мск.