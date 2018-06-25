Команда Испании - соперник сборной России по 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) была основана в 1913 году, впервые на чемпионатах мира сборная страны сыграла в 1934 году в Италии. Лучшего для себя результата испанская сборная добилась в 2010 году, выиграв золотые медали. В текущем рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) команда занимает десятое место.

Испанская сборная приняла участие в 14 чемпионатах мира, однако четыре года назад в Бразилии в статусе действующего победителя не смогла выйти из группы, заняв третье место вслед за командами Нидерландов и Чили. Самую крупную победу в матчах чемпионатов мира испанцы одержали в 1998 году, обыграв на групповом этапе команду Болгарии со счетом 6:1.

Лидером по числу сыгранных за сборную Испании матчей является ее бывший вратарь Икер Касильяс (167 матчей, 17 - на чемпионатах мира). Из действующих игроков лидером по количеству игр является защитник Серхио Рамос - 154 (16 - на чемпионатах мира). Лучший бомбардир команды за всю ее историю - Давид Вилья (59 голов в 98 матчах), из действующих футболистов - Давид Силва (35 голов в 123 матчах).