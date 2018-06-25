Поклонники футбола продолжают наслаждаться матчами ЧМ на фестивале болельщиков в Москве

Площадка фестиваля болельщиков открылась на Воробьевых горах 10 июня

Фестиваль болельщиков - это сердце чемпионата мира. Поддержать свою команду приехали поклонники футбола не только из России, но и из Бразилии, Марокко, Испании и многих других стран.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России, неотъемлемой частью околоспортивной жизни турнира является фестиваль болельщиков. В Москве фестиваль расположился на Воробьевых горах.

Москва подготовилась к фестивалю на 100%. Помимо нескольких огромных экранов, которые предусмотрены для просмотра матчей, на фестивале установлена сцена, на которой уже успели выступить многие известные исполнители. Здесь есть все, что нужно для комфортного отдыха: детские зоны, места для подзарядки гаджетов, два ряда фудкортов с различными закусками и горячим.

Отдельного внимания заслуживает огромный шатер у входа на фестиваль. Это официальный сувенирный магазин. На стендах представлены формы всех стран-участниц, шарфы и кепки. Талисман чемпионата, волк "Забивака", тоже не остался без внимания: с его изображением есть брелоки, чехлы, мягкие игрушки и даже зимние шапки.

Оригинальность как способ самовыражения

Собрание болельщиков на фестивале - это своего рода карнавал. Здесь каждый хочет выделиться и напомнить о своей стране. Как например Фераз - этот мужчина прилетел в Россию из Саудовской Аравии.

"Я приехал сюда поддержать свою сборную, но, к сожалению, мы не вышли из группы. Мне очень нравится фестиваль, который организован в Москве, я могу здесь выпить, поесть и просто отдохнуть", - сказал Фераз.

Гости столицы, которые прибыли из российских городов, оказались не менее оригинальными. Василий приехал из Смоленска на автомобиле рано утром для того, чтобы посмотреть игру Россия - Уругвай в Москве.