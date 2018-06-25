Поклонники футбола продолжают наслаждаться матчами ЧМ на фестивале болельщиков в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России, неотъемлемой частью околоспортивной жизни турнира является фестиваль болельщиков. В Москве фестиваль расположился на Воробьевых горах.
Фестиваль болельщиков - это сердце чемпионата мира. Поддержать свою команду приехали поклонники футбола не только из России, но и из Бразилии, Марокко, Испании и многих других стран.
А Василий на автомобиле - из Смоленска pic.twitter.com/ZqoSmkKI5u— Akisha (@Akisha76218719) 25 июня 2018 г.
Москва подготовилась к фестивалю на 100%. Помимо нескольких огромных экранов, которые предусмотрены для просмотра матчей, на фестивале установлена сцена, на которой уже успели выступить многие известные исполнители. Здесь есть все, что нужно для комфортного отдыха: детские зоны, места для подзарядки гаджетов, два ряда фудкортов с различными закусками и горячим.
Отдельного внимания заслуживает огромный шатер у входа на фестиваль. Это официальный сувенирный магазин. На стендах представлены формы всех стран-участниц, шарфы и кепки. Талисман чемпионата, волк "Забивака", тоже не остался без внимания: с его изображением есть брелоки, чехлы, мягкие игрушки и даже зимние шапки.
Собрание болельщиков на фестивале - это своего рода карнавал. Здесь каждый хочет выделиться и напомнить о своей стране. Как например Фераз - этот мужчина прилетел в Россию из Саудовской Аравии.
"Я приехал сюда поддержать свою сборную, но, к сожалению, мы не вышли из группы. Мне очень нравится фестиваль, который организован в Москве, я могу здесь выпить, поесть и просто отдохнуть", - сказал Фераз.
Гости столицы, которые прибыли из российских городов, оказались не менее оригинальными. Василий приехал из Смоленска на автомобиле рано утром для того, чтобы посмотреть игру Россия - Уругвай в Москве.
Фераз приехал на чемпионат из Саудовской Аравии pic.twitter.com/c1CzAXxuUe— Akisha (@Akisha76218719) 25 июня 2018 г.
"Буквально вчера вечером я вспомнил, что у знакомых есть костюм медведя и решил: почему бы не надеть? Костюм они делали самостоятельно, это не покупной. Надеялись, что он принесет удачу, но не сложилось", - сказал Василий.
Россияне проиграли сборной Уругвая в заключительном матче на групповом этапе чемпионата мира (0:3). Несмотря на это, российская команда квалифицировалась в плей-офф со второго места. 1 июля сборная России встретится со сборной Испании в 1/8 финала. Встреча начнется в 17:00 мск на московском стадионе "Лужники".
Во время ЧМ-2018 фан-зоны действуют во всех городах турнира, в дни матчей на них можно бесплатно следить за играми на большом экране. В Москве площадка фестиваля болельщиков работает с 10 июня. Она действует на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Всего с 14 июня по 15 июля на площадке будет организовано 56 трансляций. Зрители смогут увидеть почти все встречи ЧМ-2018, кроме тех, что будут начинаться в одно время. Площадка открывается за три часа до старта первого матча дня и закрывается через час после окончания последнего. В дни проведения матчей вход на фестиваль бесплатный для всех желающих, в дни без матчей площадка закрыта.