Генеральный секретарь ФИФА Самура возложила цветы на Мамаевом кургане в Волгограде

В ведомстве уточнили, что ранее в понедельник Самура побывала в музее "Сталинградская битва", после чего посмотрела матч между сборными Египта и Саудовской Аравии

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура в понедельник во второй раз посетила Волгоград во время чемпионата мира по футболу, она поднялась на Мамаев курган, возложила цветы к братской могиле, а также оставила запись в Книге Памяти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В ведомстве уточнили, что ранее в понедельник Самура побывала в музее "Сталинградская битва", после чего посмотрела матч между сборными Египта и Саудовской Аравии (1:2) на "Волгоград-Арене".