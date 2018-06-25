Генеральный секретарь ФИФА Самура возложила цветы на Мамаевом кургане в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура в понедельник во второй раз посетила Волгоград во время чемпионата мира по футболу, она поднялась на Мамаев курган, возложила цветы к братской могиле, а также оставила запись в Книге Памяти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Волгоградской области.
В ведомстве уточнили, что ранее в понедельник Самура побывала в музее "Сталинградская битва", после чего посмотрела матч между сборными Египта и Саудовской Аравии (1:2) на "Волгоград-Арене".
Генеральный секретарь ФИФА присутствовала и на первом матче ЧМ-2018 на "Волгоград-Арене", когда 18 июня встречу на стадионе провели сборные Англии и Туниса (2:1).
После этого визита она в своем Twitter высоко оценила созданные на стадионе условия для колясочников.
Чемпионат мира завершится 15 июля.