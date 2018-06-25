Полузащитник Иско признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Испания - Марокко

В понедельник в матче группы В сборная Испании сыграла вничью с командой Марокко со счетом 2:2

В понедельник в матче группы В сборная Испании сыграла вничью с командой Марокко со счетом 2:2. Встреча прошла в Калининграде.

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Испании Иско признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Марокко. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Сборная Испании сыграла вничью с марокканцами и заняла первое место в группе B

Сборная Испании заняла первое место в группе В и встретится с командой России в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча пройдет 30 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.