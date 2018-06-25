Сборная Португалии сыграла вничью с иранцами и встретится с уругвайцами в 1/8 финала ЧМ

Встреча завершилась со счетом 1:1

САРАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии сыграла вничью с командой Ирана со счетом 1:1 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу и встретится в 1/8 финала с командой Уругвая.

У португальцев гол на 45-й минуте забил нападающий Рикарду Куарежма, для которого этот забитый мяч стал первым на дебютном чемпионате мира. У иранцев отличился Карим Ансарифард с пенальти на третьей добавленной ко второму тайму минуте. На 53-й минуте после просмотра видеоповтора парагвайский арбитр Энрике Касерес назначил пенальти в ворота сборной Ирана, однако Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый удар.

Сборная Португалии играла с командой Ирана в третий раз в истории. В 1972 году португальцы победили со счетом 3:0 в матче Кубка независимости Бразилии. На групповом этапе чемпионата мира 2006 года они обыграли иранцев со счетом 2:0. На турнире 2006 года второй мяч в ворота иранцев с пенальти забил Роналду, для которого этот гол стал дебютным на чемпионатах мира.

Сборная Ирана еще ни разу не побеждала европейские сборные в восьми матчах на чемпионатах мира. В 1978 году ей удалось добиться ничьей в игре с командой Шотландии (1:1). Португальцы впервые сыграли вничью с азиатской командой на чемпионатах мира. Сборная Португалии ранее одержала три победы и потерпела одно поражение.

В 20-й раз на чемпионатах мира тренер выводил команду против национальной сборной своей родной страны. Команду Ирана возглавляет португалец Карлуш Кейруш. Кроме того, в сезоне-1983/84 нынешний главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш играл за "Эшторил", в тренерский штаб которого входил Кейруш.

Сборная Ирана в пятый раз участвовала в финальной части чемпионатов мира. В 1978, 1998, 2006, 2014 годах иранцы также не смогли выйти в плей-офф турнира. Сборная Португалии принимает участие в финальной части чемпионата мира в седьмой раз и в четвертый - вышла в плей-офф. На дебютном турнире в 1966 году она заняла третье место. В 2006 году португальцы дошли до полуфинала турнира, в 2010-м - до 1/8 финала.

Итоги выступления на групповом этапе

Сборная Португалии заняла второе место и в 1/8 финала сыграет с командой Уругвая, ставшей первой в группе A. Матч пройдет 30 июня в Сочи. Испанцы, занявшие первое место в группе B, в первом раунде плей-офф сыграют с россиянами, ставшими вторыми в группе А. Встреча пройдет 1 июля в Москве, на стадионе "Лужники".

Сборные Египта и Саудовской Аравии (группа A) и команды Ирана и Марокко (группа B) завершили выступление на чемпионате мира. Египтяне не смогли набрать ни одного очка, проиграв все три матча на турнире, в том числе саудовцам (1:2), для которых эта победа стала единственной на ЧМ-2018. Иранцы набрали четыре очка, однако этого не хватило для выхода из группы. Марокканцы сыграли вничью с испанцами (2:2), набрав одно очко.

Российский футбольный союз (РФС) получит от Международной федерации футбола (ФИФА) $12 млн в качестве призовых по итогам выступления сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Схема распределения призового фонда турнира была утверждена ФИФА в октябре 2017 года.

Каждый участник чемпионата мира получит по $8 млн, каждая вышедшая из группы команда - еще по $4 млн призовых. Общий призовой фонд чемпионата мира составляет $400 млн. Будущему чемпиону достанется $38 млн, финалист получит $28 млн, бронзовый призер - $24 млн, команда, занявшая четвертое место, - $22 млн. Каждый четвертьфиналист получит по $16 млн.