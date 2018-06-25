Сборная Испании стала соперником команды России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Испанцы сыграли вничью со сборной Марокко со счетом 2:2 и заняли первое место в группе В

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России сыграют с испанцами в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом стало известно по итогам матчей заключительного тура группы B.

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Сборная Испании сыграла вничью с командой Марокко со счетом 2:2. У испанцев отличились Иско (19) и Яго Аспас (90), в составе марокканцев забитыми мячами отметились Халид Бутаиб (14-я минута) и Юссеф эн-Нессери (81). Сборные Испании и Марокко провели между собой третью очную встречу. Оба предыдущих матча состоялись в рамках плей-офф чемпионата мира 1962 года, в обеих играх сильнее была команда из Европы. Всего с командами из Африки на мировых первенствах испанцы провели пять матчей, в которых одержали три победы, потерпели одно поражение и однажды сыграли вничью. Марокканцы обе победы в финальной части чемпионатов мира одержали над европейскими сборными - над португальцами в 1986 году и шотландцами в 1998-м.