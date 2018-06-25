Сборная Испании стала соперником команды России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России сыграют с испанцами в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом стало известно по итогам матчей заключительного тура группы B.
Сборная Испании сыграла вничью с командой Марокко со счетом 2:2. У испанцев отличились Иско (19) и Яго Аспас (90), в составе марокканцев забитыми мячами отметились Халид Бутаиб (14-я минута) и Юссеф эн-Нессери (81).
Сборные Испании и Марокко провели между собой третью очную встречу. Оба предыдущих матча состоялись в рамках плей-офф чемпионата мира 1962 года, в обеих играх сильнее была команда из Европы. Всего с командами из Африки на мировых первенствах испанцы провели пять матчей, в которых одержали три победы, потерпели одно поражение и однажды сыграли вничью. Марокканцы обе победы в финальной части чемпионатов мира одержали над европейскими сборными - над португальцами в 1986 году и шотландцами в 1998-м.
Испанский защитник Серхио Рамос провел 16-й матч на мировых первенствах, выйдя на второе место по этому показателю среди игроков испанской команды и сравнявшись с бывшим вратарем сборной Андони Субисарретой. Больше матчей на чемпионатах мира в составе сборной Испании провел только голкипер Икер Касильяс.
По итогам группового этапа сборная Испании заняла первое место в группе B, набрав пять очков, марокканцы стали четвертыми, набрав одно очко. Вторыми в этом квартете финишировали португальцы (5 очков), которые в 1/8 финала сыграют с уругвайцами. Третье место в группе у сборной Ирана (4). Испанская сборная обошла португальскую в таблице благодаря большему количеству забитых мячей.
Встреча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".