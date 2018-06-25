Рекорд посещаемости "Мордовия-Арены" обновлен на игре ЧМ между сборными Португалии и Ирана

По официальным данным встречу португальской и иранской команд посетило 41 685 зрителей

САРАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости стадиона "Мордовия-Арена" в Саранске обновлен в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Ирана и Португалии. По официальным данным встречу посетило 41 685 зрителей.

Предыдущий рекорд стадиона был установлен на матче Профессиональной футбольной лиги между командами "Мордовия" и "Сызрань-2003", встречу посетило 41 507 зрителей.

Во время матчей чемпионата мира вместимость стадиона составляет 41 685 зрителей. На первом матче чемпионата мира в Саранске между сборными Дании и Перу (1:0) присутствовало 40 502 болельщика, а на игре команд Колумбии и Японии - 40 842.

28 июня "Мордовия-Арена" примет матч чемпионата мира между сборными Панамы и Туниса.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.