Рекорд посещаемости "Мордовия-Арены" обновлен на игре ЧМ между сборными Португалии и Ирана

САРАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости стадиона "Мордовия-Арена" в Саранске обновлен в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Ирана и Португалии. По официальным данным встречу посетило 41 685 зрителей.
Предыдущий рекорд стадиона был установлен на матче Профессиональной футбольной лиги между командами "Мордовия" и "Сызрань-2003", встречу посетило 41 507 зрителей.
Во время матчей чемпионата мира вместимость стадиона составляет 41 685 зрителей. На первом матче чемпионата мира в Саранске между сборными Дании и Перу (1:0) присутствовало 40 502 болельщика, а на игре команд Колумбии и Японии - 40 842.
28 июня "Мордовия-Арена" примет матч чемпионата мира между сборными Панамы и Туниса.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.