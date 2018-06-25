В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России

В дипведомстве выразили надежду, что прочтение этого материала вызовет у саудовских болельщиков "иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России обратило внимание на появившуюся в саудовском интернет-издании Sada недостоверную информацию о якобы применении российскими футболистами стимулирующих средств в ходе матча со сборной Саудовской Аравии в ходе первого матча чемпионата мира 2018 года. Опровержение этой информации опубликовано в пятницу на сайте МИД РФ.

"К очернению российских спортсменов, бездоказательно обвиняемых в применении стимулирующих средств, присоединились саудовские СМИ. <...> Надеемся, что прочтение фейкового материала Sada вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики", - говорится в сообщении дипведомства.

В публикации Sada от 19 июня утверждалось, что российская сборная победила сборную Саудовской Аравия только благодаря использованию запрещенных веществ, что российские спецслужбы причастны к изощренному сокрытию употребления допинга и что "ФИФА теперь не может доказать что-либо". "22 мая Международная федерация футбола [ФИФА], не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России. <...> Итоги расследования были доведены до Всемирного антидопингового агентства [WADA], которое полностью согласилось с решением о закрытии дела", - напомнили в МИД РФ.

14 июня сборная России по футболу обыграла команду Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира со счетом 5:0.