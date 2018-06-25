Рекорд по количеству пенальти на одном ЧМ по футболу установлен на турнире в России

Пенальти, назначенный в матче между сборными Португалии и Ирана, стал 19-м на нынешнем турнире

САРАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Рекорд по количеству пенальти на одном чемпионате мира по футболу установлен на турнире 2018 года в России.

Пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора на 53-й минуте матча между сборными Португалии и Ирана, стал 19-м на нынешнем турнире. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, вратарь сборной Ирана Алиреза Бейраванд поймал мяч. Матч продолжается, счет 1:0 в пользу команды Португалии.

Из 19 пенальти футболисты смогли реализовать 14 ударов (73,7%). По 18 пенальти было назначено на чемпионатах мира в Италии (1990), Франции (1998), а также на первенстве мира 2002 года, которое проходило в Южной Корее и Японии.