Вратарь уругвайцев Муслера похвалил за "сухой" матч с россиянами защитников и нападающих

Сборная Уругвая в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу обыграла команду России со счетом 3:0

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера в том, что не пропустил ни одного мяча в матче чемпионата мира с командой России, видит заслугу не только своих защитников, но и нападающих. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная Уругвая обыграла россиян в Самаре со счетом 3:0 и заняла первое место в группе А.

"На этом чемпионате мира нет слабых соперников - многие команды показывают хороший футбол. В личном плане я тоже доволен результатом, что не пропустил. Но это не только заслуга наших защитников, но и нападающих", - сказал Муслера.

Следующий матч в рамках 1/8 финала сборная Уругвая проведет 30 июня в Сочи, соперник определится позднее.