Суарес перед голом в ворота сборной России понял подсказку Акинфеева своим игрокам

Сборная Уругвая обыграла команду России в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес в ситуации с первым голом в ворота сборной России воспользовался подсказкой вратаря Игоря Акинфеева своим партнерам перед исполнением уругвайцами штрафного. Об этом Суарес рассказал журналистам.

Сборная Уругвая обыграла команду России (3:0) в матче заключительного тура группового этапа турнира. Суарес открыл счет в матче ударом со штрафного.

"Я слышал, что Акинфеев сказал своим игрокам в "стенке", чтобы при ударе они поднялись на носочки. Я этот момент увидел, понял и пробил низом. Если ударить так сильно и точно, вратарю будет сложно взять такой мяч", - сказал Суарес.

Первые два матча с командами Саудовской Аравии и Египта уругвайцы выиграли с одинаковым счетом 1:0. "В первых матчах мы играли немного скованно, нервничали, поскольку это чемпионат мира. После первых побед появилось больше уверенности, и мы поняли, что на таких турнирах нужно выигрывать. Сейчас надо идти от игре к игре и не думать о том, до какой стадии мы можем дойти", - отметил Суарес.

Уругвайцы стали первыми в группе A и 30 июня в Сочи сыграют в 1/8 финала с командой, занявшей второе место в группе B. Сборная России стала второй в группе и сыграет с победителем группы B.