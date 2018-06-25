Салах извинился перед болельщиками за неудачное выступление сборной Египта на ЧМ-2018

Египетская команда проиграла во всех трех матчах группового этапа турнира и заняла последнее место в группе А

КАИР, 25 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах извинился перед египетскими болельщиками за неудачное выступление национальной команды на чемпионате мира в России. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета "Аль-Ахрам", цитируя высказывания игрока.

В первом туре группового этапа ЧМ-2018 египтяне проиграли уругвайцам (0:1), затем потерпели поражение от сборной России (1:3), а в понедельник уступили команде Саудовской Аравии (1:2). Египтяне не набрали очков и заняли последнее место в группе А.

"Я благодарен всем египтянам, которые присутствовали на стадионах и мощно нас поддерживали на чемпионате мира в России, - отметил Салах. - Я понимаю, насколько тяжело воспринимается то, что произошло со сборной [Египта], и как это отражается на людях, но это был первый для сборной страны чемпионат мира за последние 28 лет, и поэтому опыта у нас было мало".