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25 июня, 22:16
Сборная России получила хороший урок от уругвайцев перед 1/8 финала ЧМ-2018
Федор Смолов
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Российская команда уступила сборной Уругвая со счетом 0:3 и заняла второе место в группе А

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу, обеспечив досрочный выход в 1/8 финала, потерпела крупное поражение от команды Уругвая в заключительном матче группового этапа домашнего чемпионата мира. Проиграв со счетом 0:3, россияне заняли второе место в группе А.

Сборная России набрала шесть очков в трех матчах группового этапа. Уступив первую строчку уругвайцам, россияне в 1/8 финала сыграют с командой, которая займет первое место в группе В. Встреча 1/8 финала с участием российской команды пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля, начало - 17:00 мск.

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Соперники сборных России и Уругвая определятся по итогам матчей третьего тура в группе B, в которых испанцы встретятся с марокканцами (Калининград), а португальцы - с иранцами (Саранск). Оба матча пройдут в понедельник и начнутся в 21:00 мск. На два места в плей-офф претендуют сборные Испании, Португалии и Ирана.

"Пожалуй, это единственный плюс, что мы сыграем в "Лужниках". Но если бы от количества болельщиков зависели результаты, мы бы построили стадионы раз в пять больше. Мы хотели выиграть, не смотрели, где играем. А "Лужники" - это мой стадион", - сказал после матча в Самаре главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Автогол и удаление в одном тайме

Черчесов перед игрой с уругвайцами сделал три замены в основном составе по сравнению с предыдущим матчем с египтянами (3:1). Неожиданно для главного тренера уругвайцев Оскара Табареса в запасе остался Александр Головин, который "висел на карточке" перед игрой в Самаре. Его решили приберечь для 1/8 финала. Также были проведены замены на флангах обороны - слева вместо Юрия Жиркова (его беспокоит травмированный голеностоп) вышел Федор Кудряшов, а справа вместо Марио Фернандеса (ему дали отдохнуть) сыграл Игорь Смольников.

Сборная России пропустила уже на 10-й минуте. Ошибка Юрия Газинского в центре поля привела к быстрой контратаке уругвайцев и штрафному в метре от линии ворот. Луис Суарес пробил в открытый угол, Игорь Акинфеев не смог выручить команду. До перерыва уругвайцы забили еще раз - мяч влетел в сетку по замысловатой дуге после дальнего удара и рикошета от Дениса Черышева. Но на этом неприятности для сборной России не закончились - на 36-й минуте вторую желтую карточку получил Смольников.

Во втором тайме сборная России пыталась отыграться, концовку даже провела с двумя форвардами - в пару к Артему Дзюбе вышел Федор Смолов. Но это не помогло. Третий гол на 90-й минуте после розыгрыша углового удара забил Эдинсон Кавани. Впервые в истории сборная России крупно проиграла в матчах чемпионатов мира.

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После игры Черчесов заверил, что сборная России сумеет сделать правильные выводы из этого поражения. "Психологически команда достаточно сильна, чтобы пережить это поражение. Нет, "пережить" - это неправильное слово, "воспринять" - тоже. Перелопатить внутри и сделать определенные выводы", - сказал Черчесов.

По словам Дзюбы, причиной поражения точно не стал неправильный настрой. "Наоборот, мы были сверхмотивированы, хотели занять первое место в группе, но не сложилось. Есть над чем подумать, для многих это определенный урок, после которого мы станем злее. Дальше права на ошибку нет, хотелось бы, чтобы мы ошибки из этого урока извлекли", - отметил он.

"Главный матч впереди"

Вице-премьер РФ и председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко считает, что матч с уругвайцами не удался сборной России, но претензий к самоотдаче футболистов быть не может. "Думаю, нам не нужно впадать в отчаяние - команда билась до конца, проявила характер. Главный бой - 1 июля, мы вернемся в "Лужники", которые исторически всегда были на нашей стороне", - сказал Мутко.

"Сегодня все сложилось по-футбольному - везения не было, пропустили мяч, потом удаление. Мы можем анализировать, кто как сыграл, но к команде вопросов нет, бились, старались, всю игру на такой сильной жаре противостояли тем, кто в "барселонах" играет", - добавил он.

Бойцовские качества сборной России отметил и министр спорта Павел Колобков. "Да, сегодня у команды не получилось сделать все задуманное, но ребята бились до финального свистка. Упрекнуть сборную не в чем. У команды есть время разобрать свои ошибки", - сказал Колобков.

По мнению гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина, крупное поражение сможет дополнительно мотивировать сборную России. "Атмосфера прекрасная, стадион современный. Счет, конечно, не очень, зато играем в "Лужниках" [в 1/8 финала], правильно кто-то из коллег сказал - злее будем. С точки зрения организации никаких сложностей нет, стадион отработал нормально и будет отрабатывать", - сказал он.

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Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев отметил желание и азарт у игроков сборной России. "Причем играли вдесятером, и очень достойно, - подчеркнул он. - Но сегодня нам просто не повезло. В конце концов, пусть не везет сегодня, а повезет в следующих матчах".

Для сборной России это будет первый матч плей-офф чемпионатов мира в истории. Предыдущий раз отечественной сборной удавалось выйти из группы в 1986 году, когда команда СССР дошла до 1/8 финала турнира в Мексике. Лучшим достижением советской сборной на чемпионатах мира является четвертое место в 1966 году, еще трижды команда выходила в четвертьфинал (1958, 1962, 1970).

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