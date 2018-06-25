Самедов: судейство арбитра в матче сборных России и Уругвая показалось странным

Сенегальский судья Маланг Дьедиу удалил за две желтые карточки защитника россиян Игоря Смольникова

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Судейство матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая показалось странным. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской команды Александр Самедов.

В понедельник сборная России в матче группового этапа чемпионата мира в Самаре проиграла команде Уругвая со счетом 0:3. Игру обслуживал сенегалец Маланг Дьедиу, который удалил за две желтые карточки защитника Игоря Смольникова. Также арбитр не стал смотреть видеоповтор в спорной ситуации, связанной с нарушением правил на Артеме Дзюбе в штрафной площади уругвайцев во втором тайме.

"Вопросы по судейству, как ни странно, есть. Очень странные решения он [арбитр] принимал, хотя, может, вам со стороны так не показалось, - сказал Самедов. - Показалось, что он как-то все воспринимал с улыбкой. Мне показалось, что он мог не показывать Игорю [Смольникову] первую желтую карточку".

Следующий матч сборная России проведет в 1/8 финала 1 июля в Москве в "Лужниках".