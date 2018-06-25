Сборная Египта проиграла саудовцам на ЧМ-2018 в последнем матче под руководством Купера

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Волгоград-Арена", завершилась со счетом 2:1 в пользу саудовских футболистов

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Египта по футболу под руководством аргентинского специалиста Эктора Купера уступила команде Саудовской Аравии в своем заключительном матче на групповом этапе чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Волгоград-Арена", завершилась со счетом 2:1 в пользу саудовских футболистов. Счет в середине первого тайма открыл один из лучших игроков мира египтянин Мохаммед Салах, саудовцы сравняли счет в конце тайма благодаря реализованному Салманом аль-Фараджем пенальти. А на 95-й минуте встречи Салем аль-Давсари подвел итог матча, принеся своей команде первую победу на чемпионатах мира с 1994 года.

Смотрите также Футболисты сборной Саудовской Аравии победили команду Египта в матче ЧМ-2018

При этом на 41-й минуте Фахад аль-Муваллад не реализовал пенальти. Его удар отразил египетский вратарь Эссам Эль-Хадари, который в понедельник стал самым возрастным игроком в истории финальной части чемпионатов мира. Голкипер вышел на поле в возрасте 45 лет, превзойдя достижение колумбийского вратаря Фарида Мондрагона (43 года). Сборные Саудовской Аравии (3 очка) и Египта (0) завершили выступление на турнире, заняв в группе А третье и четвертое места соответственно. Из группы вышли сборные Уругвая (9) и России (6). Жара и вода Матч проходил в Волгограде при жаркой погоде - температура воздуха на солнце достигала плюс 40 градусов по Цельсию. Местные власти приняли ряд мер, чтобы сохранить здоровье прибывших в город болельщиков, а также местных жителей. В частности, перед входом на стадион зрителям бесплатно раздавали питьевую воду. Помимо этого, специальные машины с водой обрабатывали дорожное полотно в городе, а также деревья. Как заявили ТАСС в местном Гидрометцентре, данная температура является обычной для этого времени года в Волгограде. При этом, как сообщили ТАСС в медицинской службе, жалоб на самочувствие от болельщиков не поступало. Что касается футболистов, то обе команды использовали любой момент для того, чтобы утолить жажду и избежать солнечного удара. Салах проигнорировал журналистов, Купер уходит Салах, признанный лучшим футболистом матча, проигнорировал пресс-конференцию. Также спортсмен не остановился в смешанной зоне, чтобы ответить на вопросы журналистов. Футболист в компании двух охранников ускоренным шагом проследовал на выход. Как сообщил на пресс-конференции главный тренер египетской команды Эктор Купер, Салах вместо медиа-активностей обратился за помощью к врачу. Также Купер отметил, что футболист не собирается завершать выступления за сборную. При этом, официальная причина отсутствия Салаха в настоящий момент не известна.