Сборная Египта проиграла саудовцам на ЧМ-2018 в последнем матче под руководством Купера

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Египта по футболу под руководством аргентинского специалиста Эктора Купера уступила команде Саудовской Аравии в своем заключительном матче на групповом этапе чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Волгоград-Арена", завершилась со счетом 2:1 в пользу саудовских футболистов.
Счет в середине первого тайма открыл один из лучших игроков мира египтянин Мохаммед Салах, саудовцы сравняли счет в конце тайма благодаря реализованному Салманом аль-Фараджем пенальти. А на 95-й минуте встречи Салем аль-Давсари подвел итог матча, принеся своей команде первую победу на чемпионатах мира с 1994 года.
При этом на 41-й минуте Фахад аль-Муваллад не реализовал пенальти. Его удар отразил египетский вратарь Эссам Эль-Хадари, который в понедельник стал самым возрастным игроком в истории финальной части чемпионатов мира. Голкипер вышел на поле в возрасте 45 лет, превзойдя достижение колумбийского вратаря Фарида Мондрагона (43 года).
Сборные Саудовской Аравии (3 очка) и Египта (0) завершили выступление на турнире, заняв в группе А третье и четвертое места соответственно. Из группы вышли сборные Уругвая (9) и России (6).
Матч проходил в Волгограде при жаркой погоде - температура воздуха на солнце достигала плюс 40 градусов по Цельсию. Местные власти приняли ряд мер, чтобы сохранить здоровье прибывших в город болельщиков, а также местных жителей. В частности, перед входом на стадион зрителям бесплатно раздавали питьевую воду. Помимо этого, специальные машины с водой обрабатывали дорожное полотно в городе, а также деревья.
Как заявили ТАСС в местном Гидрометцентре, данная температура является обычной для этого времени года в Волгограде. При этом, как сообщили ТАСС в медицинской службе, жалоб на самочувствие от болельщиков не поступало. Что касается футболистов, то обе команды использовали любой момент для того, чтобы утолить жажду и избежать солнечного удара.
Салах, признанный лучшим футболистом матча, проигнорировал пресс-конференцию. Также спортсмен не остановился в смешанной зоне, чтобы ответить на вопросы журналистов. Футболист в компании двух охранников ускоренным шагом проследовал на выход.
Как сообщил на пресс-конференции главный тренер египетской команды Эктор Купер, Салах вместо медиа-активностей обратился за помощью к врачу. Также Купер отметил, что футболист не собирается завершать выступления за сборную. При этом, официальная причина отсутствия Салаха в настоящий момент не известна.
"Салах проявил себя сегодня хорошо, он забил гол и был активен. Я также не вижу реальных причин, почему он должен заканчивать выступления за сборную, он такого не говорил", - отметил Купер.
Как стало известно в процессе пресс-конференции Египетская футбольная ассоциация (EFA) приняла решение не продлевать контракт с Купером, его соглашение истекло с окончанием выступления команды на чемпионате мира.
Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци в свою очередь заявил, что хотел бы остаться на своем посту и готовить команду к предстоящим турнирам.
"Мы не ожидали такого результата в матче со сборной России, мы хотели в нем победить. при этом, я считаю, что мы сумели собраться и провести оставшиеся матчи на хорошем уровне. Что касается моего будущего, то федерация примет решение в ближайшие дни, а я хотел бы продолжить работу", - сказал Пицци на пресс-конференции.
Он также отметил, что сборная Египта не сумела более успешно выступить и проявить себя из-за отсутствия Салаха в ее составе в первом матче против уругвайцев (0:1).
"Конечно, отсутствие Салаха сказалось на сборной Египта. Такие вещи не проходят просто так. Но я хотел бы отметить, что мы контролировали сегодня ход матча и в целом вели игру", - сказал специалист.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.